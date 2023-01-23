Контрнаступление ВСУ или новое нашествие россии: политолог объяснил, когда наступит кульминация в войне

Кирилл Сазонов объяснил "Телеграфу", в какие сроки ВСУ смогут переломить "хребет" армии рф

В военном плане ближайшие недели не смогут стать переломными в войне против россии, поскольку, вероятнее всего, эскалация боевых действий состоится весной, когда рф попытается снова пойти в масштабное наступление. Сейчас же оккупанты не готовы к мощному наступлению из-за нехватки ресурсов.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, оценивая соответствующее заявление главы Евросовета Шарля Мишеля.

Накануне еврочиновник спрогнозировал, что следующие несколько недель якобы могут стать решающими в полномасштабной войне, развязанной российскими оккупантами.

"Конечно, Шарль Мишель — уважаемое лицо, он все-таки европейский политик, однако является гражданским. В данном случае я склонен доверять военным, в первую очередь украинским. Например, тому же Главному управлению разведки, которое имеет гораздо больше данных, чем кто-либо другой. К тому же имеет еще и опыт работы с этими данными в контексте именно нашей территории и конкретного противника, вплоть до психологических портретов генералов рф (возможно, даже полковников). А Кирилл Буданов говорит о совсем других сроках. Именно, исходя из этого, вижу другими эти сроки и я", — говорит Сазонов.

Как напомнил политолог, Буданов ранее прогнозировал, что переломной будет весна — начало лета 2023 года, "и это, скорее всего, выглядит логичным, потому что мы видим, что россия поставила на карту все" и сейчас готовится к новой попытке наступления.

"В принципе, Валерий Залужный всех наверняка испугал, сказав, что будет большое наступление россии. Это — очевидно, ведь россияне поставили на карту все, что смогли, и они обязательно полезут. В общем, они будут делать столько попыток наступать, сколько мы им позволим. Они проведут мобилизацию, починят какую-то технику, что-то навезут куда-то смогут. Одними ракетными ударами дело, конечно, не ограничится. Они полезут еще раз. Если же они весной пойдут снова в наступление, и мы сломаем их "хребет", то есть сорвем это наступление (разгромим наступательную группировку, как сделаи это с прошлой) и перейдем в контрнаступление, имея уже достаточно техники от наших западных партнеров, тогда уже можно говорить, что победа уже видна. Это — мнение ГУРа, и я, как рядовой, склонен ему доверять. Я не вижу, чтобы ближайшие две-три недели были решающими", — объясняет Кирилл Сазонов.

Как сообщалось, ранее экспредседатель Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказывал, при каких условиях ожидать мощное наступление ВСУ.

Также "Телеграф" писал, что россия может пойти в отвлекающее наступление с территории Беларуси, однако если оно каким-то образом станет успешным, то на это направление оккупанты могут бросить серьезные силы.