Оккупанты ведут наступление в Запорожской области и не только: свежие карты боев в Украине

Враг поливает артиллерийским огнем позиции украинских воинов и населенные пункты

Российские оккупанты продолжают наступление на ряде направлений. Враг атаковал, чтобы восстановить позиции на линии Сватово — Кременная. На Лиманском направлении в этой части линии фронта он веде наступление, а на Купянском — оборону.

В отчете Института изучения войны сказано, что россияне заявили про наступательные операции на двух направлениях в Запорожской области. Наступление действительно было, что подтверждают данные Генштаба, однако представитель Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил, что масштабных операций враг не ведет.

На Бахмутском направлении враг сосредоточил основные усилия, но ведет наступление также и на Авдеевском. Южнее, на Новопавловском в районе границы с Запорожской областью оккупанты в обороне.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Враг продолжает пытаться вернуть более выгодные тактические позиции в Луганской области. Атаки врага удалось отбить в Стельмаховке и Новоселовском Луганской области. Ожесточенные бои идут под Кременной.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области оккупанты наиболее активно атаковали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг безуспешно нападали в районе Выемки, Раздоловки, Белогоровки, Парасковеевки, Бахмута, Ступочки, Новобахмутовки, Первомайського і Марьинки Донецкой области. На Бахмутском направлении обстреляли 21 населенный пункт.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

По заявлениям оккупантов, в Запорожской области проходят наступательные операции в направлении Гуляйполя и Орехова. Есть данные про бои в районе Дорожнянки и Степного в окрестностях Гуляйполя. На Запорожском направлении от огня артиллерии пострадали 20 населенных пунктов, под обстрелом прифронтовые зоны Николаевской и Днепропетровской областей, а также освобожденная от оккупантов часть Херсонской.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине формируется военный резерв, чтобы бойцы могли восстановить силы. Также нашей стране помогли танками из Африки — из Марокко прислали около 20 танков советского периода, их еще надо восстановить до полной боеспособности.