Решающие недели войны: глава Евросовета после визита в Украину сделал громкое заявление

В Евросовете считают крайне важным продолжать поставки оружия в Украину

Следующие несколько недель могут стать решающими в полномасштабной войне, развязанной российскими оккупантами. Многое от того, что будет происходить в текущем году, зависит именно от результатов этих недель.

Об этом глава Евросовета Шарль Мишель рассказал во время интервью испанской газете Mundo.

"Ближайшие недели, две или три, являются решающими. То, что произойдет в 2023 году, и многое из этого зависит от ближайших недель, это то, что определит наше будущее", — подчеркнул Мишель.

Он также добавил, что сейчас все также остается необходимость и дальше поставлять Киеву нужное ему вооружение. Это по-прежнему один из главных факторов, который может помочь Украине скорее победить в полномасштабной войне и выставить всех до одного оккупантов со своей земли.

Стоит отметить, что Шарль Мишель приезжал с рабочим визитом в Киев 19 января. Он встретился с президентом Владимиром Зеленский, чтобы обсудить дальнейшие направления сотрудничества. Также он посетил реабилитационный центр для украинских воинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военный эксперт Михаил Жирохов рассказал о той фазе войны, которая сейчас идет. Он отметил, что говорить о ней, как о решающей, пока рано.