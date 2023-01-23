Полноценное наступление россии из Беларуси возможно: военный эксперт назвал условие

Пока у россии в РБ более 12 тысяч военных

россия может пойти в отвлекающее наступление с территории Беларуси, однако если оно каким-то образом станет успешным, то на это направление могут перебросить серьезные силы.

Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Он объяснил, что сейчас россия использует Беларусь как тренировочную базу для подготовки своих военных для войны в Украине под прикрытием "совместных учений", — заодно таким образом проводят стратегическую операцию по запугиванию украинцев.

Всего в Беларуси сейчас около 12,5 тысяч российских военных, при этом в их числе не только сухопутные войска, но и Воздушно-космические силы, и силы ПВО, в то время как для проведения наступательных действий с серьезными задачами нужно более 25 тысяч бойцов одних только сухопутных сил, говорит Машовец.

По его мнению, наступление из Беларуси возможно, но если оно будет проведено, то будет иметь вспомогательное значение, идти параллельно с основным наступлением на другом направлении.

"Но оно [наступление из РБ] потом может основным, если им вдруг удастся этими силами с территории Беларуси достичь каких-то глубоких задачей и целей. Тогда они могут перенести главные усилия в эту операционную зону. Но для этого будет нужно время и перегруппировка", — подчеркнул Машовец.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что враг может пойти в наступление с любого направления.