Когда и как может рухнуть фронт и путинский режим – анализ от генерала

Экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", когда и при каких условиях ожидать мощного наступления ВСУ

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается уже почти 11 месяцев. Тяжелейшие бои идут на Донбассе, не исключена подготовка рф к новому массированному наступлению с различных направлений. Понимая это, высшее военно-политическое руководство Украины усилило давление на союзников, в том числе Германию, которая тормозит процесс передачи нам танков Leopard.

О том, как меняется фронтовая и дипломатическая ситуация, а также о перспективах наступательных действий ВСУ и оккупационной армии, "Телеграфу" рассказал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Бахмут и Соледар превратились в "фабрики" по уничтожению оккупантов

"Важнейший итог на данный момент – мы не дали россиянам, как они намеревались, выставляя то и дело очередные "крайние сроки", захватить Донецкую и Луганскую области в их админграницах. Сверхзадача от путина оказалась с треском провалена. Безумные атаки на Бахмут и Соледар обескровили армию противника. Да, они сумели зайти в Соледар, положив перед этим тысячи своих солдат, но так и не контролируют город полностью. Да, россияне сумели продавить нашу оборону в некоторых местах в районе Бахмута, но город взять не смогли, а потеряли массу сил и средств. Фактически, сначала Бахмут, а потом Соледар, превратились в "фабрики" по уничтожению захватчиков. В последние месяцы каждый день фиксируется 600-800 погибших оккупантов. Львиная доля – север Донецкой области", – подчеркивает генерал Маломуж.

Из позитива он отмечает также нарастающий конфликт между регулярной российской армией и наемниками из пригожинской ЧВК "Вагнер".

"Противоречия обостряются, не давая консолидироваться вооруженным силам рф и вагнеровцам. Глава Генштаба, новый командующий оккупационными силами генерал Герасимов четко дал понять, что не намерен взаимодействовать с пригожинскими наемниками, не идентифицирует их как часть армии, – подчеркивает эксперт. – Пригожин провалил данное путину обещание захватить Бахмут до Нового года. Попытки выдать за победу Соледар мало к чему привели – и учитывая цену, которую захватчики заплатили за этот "успех", и по причине того, что окончательно, как я уже отмечал, город они не контролируют. В итоге путин вновь сделал ставку на вооруженные силы, добавив баллы в копилку Шойгу и Герасимова".

На этом фоне, продолжает Николай Маломуж, вагнеровцы пытаются реабилитироваться, снова и снова атакуя позиции Сил обороны Украины на севере Донетчины. Без особого продвижения.

"Получив такой военно-политический удар, путин вынужден был на прошлой неделе, во время встречи в Санкт-Петербурге с ветеранами, говорить исключительно о необходимости "освобождения" Донбасса, отбросив в сторону предыдущие планы по захвату всей Украины, – акцентирует генерал. – Похоже, в Кремле осознали, что нет перспектив в обозримом будущем оккупировать новые территории. Но силы для этого копят. Об этом была коллегия Минобороны рф в конце года, где определили новые приоритеты армии (формирование новых частей, дивизий, корпусов, обновление вооружения, переход экономики на военные рельсы). Об этом же – продолжающая мобилизация. В ответ Украина также усилила мобилизационные действия. И продолжает перемалывать силы и средства противника, оттягивая их на Донецком и Луганском направлениях, не давая проводить наступательные действия в других регионах".

Противник измотан, важно не дать ему восстановиться

В целом фронт стабилизировался, отмечает Николай Маломуж. ВСУ продолжают уничтожать живую силу и технику противника. Мы продвигаемся в районе Кременная — Сватово с перспективой ударить в тыл Бахмутской группировке противника. Выстраиваем возможность для наступательных действий на юге.

"Три недели с начала нового года продемонстрировали, что есть понимание ведущих держав мира о необходимости дать нам больше оружия для скорейшего сокрушения российского агрессора. Был огромный пакет помощи от США, соответствующие шаги со стороны Великобритании, ряда стран Евросоюза. Идет создание возможностей для мощных наступательных операций с нашей стороны. Если поставки заявленных вооружений и боеприпасов (а также тех, о которых не говорят вслух) будут поставлены на поток, мы получим такую возможность в течение двух-трех месяцев", – считает генерал.

Крайне важна, по его словам, была в этом смысле встреча в формате "Рамштайн", прошедшая 20 января. Есть масса позитивных новостей. Но есть и негатив – позиция Германии, заблокировавшей возможность быстрого получения Украиной около 80-100 танков Leopard 2.

"Однако их нам готовы давать Польша, Финляндия, возможно, ряд других стран. К тому же, в ФРГ вот-вот сформулируют более четко свою "танковую позицию". И есть вероятность, особенно учитывая давление, оказываемое на Берлин союзниками, что позиция эта будет в пользу Украины. Наши танковые возможности пополняются Challenger 2, которые намерена передать Великобритания. Мы получим сотни единиц бронетехники из США, Франции, Италии, третьих стран, которые не афишируют свою помощь. Штаты, Германия и Нидерланды заявили о том, что предоставят нам зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, дополнительно получим также реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и ЗРК NASAMS, соответствующие боеприпасы. Важно запустить этот процесс на полную мощь", – подчеркивает экс-глава Внешней разведки.

Он прогнозирует, что Украина в ближайшее время (речь о двух-трех неделях) получит масштабный пакет военной помощи в виде бронетанковой техники (БТР, БМП, танки). Причем обучение наши военные уже проходят.

"Есть предварительные решения по более дальней артиллерии и ракетному вооружению. Речь о дальности около 160 км, что создает перспективу для уничтожения всех резервов противника, подтягиваемых к линии фронта, – поясняет генерал. – Мы сможем уничтожать их задолго до того, как они станут представлять нам угрозу. Под ударами окажется железная дорога, колонны вражеской техники, мобилизованных. Когда всё это уничтожается еще на марше – это не только большие потери, но и паника. К тому же подразделения, действующие непосредственно на линии фронта, лишаются поддержки, резервов, боеприпасов. И в такой ситуации мы можем активно готовить наступательные операции. Речь, подчеркиваю, о перспективе двух-трех месяцев. Сейчас противник измотан, нам важно не дать ему восстановиться".

Время, уверен Николай Маломуж, в данной ситуации играет решающую роль. Нам и партнерам следует действовать быстро, пока рф не бросила в бой свои резервы, включая мобилизованных осенью мужчин, которые проходят подготовку на российских и белорусских полигонах.

"Конец зимы — начало весны – лучший период для начала реализации наших наступательных операций, – подчеркивает генерал. – Мы к тому времени накопим нужное вооружение, научимся им пользоваться, будем готовы атаковать. А когда начнет рушиться фронт, Кремлю будет уже не до новых волн мобилизации, не до планов по очередным захватам. Позиции путина, и без того ослабленные в последний год, станут еще слабее. Обострятся внутренние конфликты, могут начаться мощные движения против него, вплоть до устранения. И внутри рф, и за ее пределами станет окончательно ясно, что путин – голый король. И что нужно скорее избавляться от него, выходя на переговоры с Украиной и Западом".

Но всё это, акцентирует эксперт, станет возможным лишь после наших эффективных наступательных операций.

"Если будет концентрация всех сил и средств, если поставки нам вооружений пойдут согласно графикам, а лучше – с опережением, это перспектива скорой победы. Если процесс затянется, затянется и война, принося новые и новые жертвы и разрушения, в том числе – ослабляя западные экономики", – констатирует Николай Маломуж.