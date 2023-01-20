Зеленский ударил по Кремлю его же оружием, а путин ослабел и скучает, - анализ политического психолога

Эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким оценил специально для "Телеграфа" поведение российского диктатора

Важное заявление российского диктатора владимира путина о войне с Украиной, с которым тот якобы должен был выступить 18 января, обернулось "дежурной" поездкой в Санкт-Петербург, где он пообщался с ветеранами, выдав не менее "дежурный" набор тезисов в стиле "спецоперация" – это попытка прекратить эту войну и защитить наших людей". Выглядело это столь же нелепо, как путинское новогоднее обращение на фоне фейковых военных.

Политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким оценил специально для "Телеграфа" последние заявления и мимику российского диктатора, а также слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что путина, возможно, уже нет в живых.

В Кремле придумали повод, чтобы показать путина

"В путинском "явлении народу" 18 января проявился интересный нюанс. Он хорошо характеризуется старой поговоркой "Замах на рубль – удар на пятак". Российские паблики презентовали, что именно в этот день путин выступит с некой фундаментальной речью. А фактически – это была репортажная съемка о его присутствии на мероприятиях по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда, – отмечает Валентин Ким. – Странное мероприятие. Это же не снятие блокады, не освобождение Ленинграда. А лишь первый прорыв блокады. То есть в Кремле придумали информационный повод, в который можно впихнуть путина. Показать, что он присутствует в медиапрострастве".

По мнению эксперта – это очень слабый ход на фоне того, что путин отменил традиционное обращение к Федеральному Собранию, "прямую линию" с народом и проигнорил свой любимый предновогодний хоккей на Красной площади.

"Уровень встречи с ветеранами – очень мелкий даже для президента страны, живущей в мире. А уж тем более – для государства, находящегося в состоянии войны (пусть и необъявленной), которую оно явно проигрывает, – подчеркивает политических психолог. – У меня возникло ощущение, что путиным просто попытались заполнить медийное пространство. Делать громкие заявления, собирать некие пресс-конференции на фоне поражений в Украине и на мировой арене не представляется возможным. Остается формат вот таких вот "ветеранских посиделок", в рамках которых можно в очередной раз пробубнить заезженные тезисы".

По мнению Валентина Кима, очень похоже, что еще никогда путину не было так скучно.

"Я смотрел его выступление – он откровенно скучал. Подпирал щеки руками, откидывался назад. Сам немолодой, 70-летий, он пытался удерживать в фокусе внимания то, что ему пытаются рассказывать еще более старые люди. У которых речь больше внутренняя, чем внешняя. Они больше обращаются к себе, когда что-то начинают говорить. Единственное, когда путин оживлялся, это когда он мог опять нести ахинею о "коварном Западе" (с которым борется рф), "исторических российских землях" (оккупированных украинских), о "мессианстве" русского народа, об избранности россии, о том, что она — осажденная крепость, но скрепы крепки, как никогда.

Чего лично я никогда ранее не слышал от путина, это его упоминание о РОА – Российской освободительной армии. Те самые россияне-коллаборанты времен Второй мировой войны, которых было, по разным данным, около миллиона. С чего вдруг путин решил вспомнить, что россияне во время той войны имели собственных коллаборантов? Думаю, сказано это было лишь для того, чтобы продемонстрировать свою псевдообъективность. Мол, у всех народов были предатели, но русские, в отличие от остальных, их порицают, а все остальные – якобы восхваляют. Снова-таки акценты на избранности, исключительности российского народа", – поясняет Валентин Ким.

В целом, акцентирует он, риторика путина в очередной раз была оправдательная. В стиле "мы напали на Украину, потому что нас вынудили".

И это – плохо для Кремля, уверен эксперт. Ведь слушая такие – очередные! – оправдания, россияне понимают, что их власть потеряла инициативу. Что это уже не "многоходовочка", а просто – рефлекторная реакция на якобы заговор Запада. Демонстрирующая слабость позиции путина, который снова и снова неуклюже пытается обелиться, оправдаться.

Прилетела "ответочка" в исполнении Зеленского

Прокомментировал эксперт и сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским 19 января заявление, что он отказывается возвращаться в переговорный процесс с путиным, потому что не уверен, что лидер рф до сих пор жив, а также, что тот "президент россии, который иногда появляется на хромакее, – это он и есть".

Валентин Ким отмечает: мнение о том, что у путина есть двойники, многократно высказывают периодически те или иные специалисты. Многие из которых к этой теме не имеют никакого отношения.

"Мне не очень импонирует, что утверждение, будто у путина есть двойники, недавно легитимизировал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины – Кирилл Буданов.

С моей точки зрения, никаких двойников не существует. Но заявление Зеленского о том, что он не знает с кем говорить в рф (мол, не факт, что путин вообще жив, непонятно, кто там вообще принимает решения), это, в принципе, попытка обратить внимание Запада на то, что фигура путина – нелегитимна", – поясняет эксперт.

По его словам, в политической психологии – это такой удар под дых, который используется достаточно часто. И ранее это то и дело исполнял сам путин.

"Именно он, – подчеркивает Валентин Ким, – периодически заявлял, что не может договариваться с Киевом, потому что там-де находится нелегитимная власть. Это многократно проговаривалось Кремлем. И вот сейчас прилетела "ответочка" в исполнении Зеленского. Мол, это именно путин – нелегитимен. Я не знаю, верит Владимир Александрович в двойников или нет, но сейчас он пытается использовать эту идею, чтобы придать вес своим словам – и обесценить высказывания путина. Логика следующая: как мы можем доверять россии, если, во-первых, она всё время лжет, во-вторых, мы не до конца понимаем, настоящий ли путин и кто вообще там принимает решения".

Поэтому, констатирует политпсихолог, данное заявление Зеленского можно расценивать как переговорный трюк, достаточно мощный ход, основанный на российских практиках, которые теперь обернулись против самой рф. Суть – заставить весь мир усомниться в легитимности российской власти.