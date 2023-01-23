Война — день 334: россияне готовятся к новому наступлению и распространяют новые фейки

Оперативно о главном 23 января

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 334 дня. Украинские военные по-прежнему стойко держат оборону в Бахмуте, хотя оккупанты продолжают пытаться вести там наступление. Россияне пытаются прорваться и на других направлениях вроде Авдеевского и Лиманского, а также ведут контрнаступление в районе Сватово — Кременной. Вместе с тем в СНБО говорят, что россияне могут начать подготовку к новому наступлению, поскольку уже фиксируется увеличение давления через фейки в информационном пространстве.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет возражать, если Польша передаст Украине свои "Loepard 2".

О происходившем 20 января читайте в материале: Война — день 331: "Рамштайн" не радует, а оккупанты мечтают о наступлении

Информация за 21 января доступна в сводке: Война — день 332: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ кошмарят россиян на юге

С данными за 22 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 333: оккупанты несут огромные потери, но продолжают давить на востоке.