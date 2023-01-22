россия готовится к наступлению: Данилов назвал первый признак

Оккупанты пытаются сеять панику среди украинцев, но их попытки безуспешны

Российские захватчики готовятся к очередному наступлению и действуют по своей постоянной тактике, запуская в сети различные фейки, чтобы запугать украинцев. Однако наш народ не ведется на жалкие попытки россиян победить хотя бы в информационном поле.

Перед тем, как начинают стрелять танки, в ход идут различные фейки, дезинформация в сети и активизации агентов информационного фронта. Об этом пишет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает "Украинская правда".

"И если вам начинают рассказывать о бесчисленном количестве обученных и до зубов вооруженных мобилизованных, сверхсовременной российской военной технике, о последнем поколении ракет, которые сметут центры принятия решений, о новейших разработках, армии БпЛА и о том, что "путин начинает воевать по-настоящему" , и поэтому у украинской армии нет никаких шансов – знайте, это работает враг, через разные анонимные каналы и своих агентов влияния", — отмечает Данилов.

По его словам, российские оккупанты таким образом пытаются хотя бы посеять панику среди украинского общества и сломать волю народа, потому как показать какие-либо победы на поле боя они не способны.

"Нас хотят запугать, потому что победить на поле боя они не в состоянии. Мы должны с вами это помнить. Движущийся, с повернутой назад головой, обязательно ударится о ствол современности", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Дмитрий Снигирев рассказал, какое направление может стать приоритетным для захватчиков для проведения нового наступления.