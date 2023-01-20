"Мы должны выжить": Зеленский упрекнул Шольца из-за нежелания поставлять танки

Президент подчеркнул, что Украина обороняется, а не нападает, поэтому заезжать в Россию на "Леопардах" никто не будет

Германия не должна ориентироваться на другие западные государства, оценивая возможности поставок оружия Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что сейчас — не время для торгов, ведь каждый день промедления погибают люди. Подобное заявление политика является очередным ответом на позицию немецкого канцлера Олафа Шольца по поводу передачи Украине танков Leopard 2.

Свою позицию Зеленский озвучил в интервью немецкому телеканала ARD. Кроме этой темы он также упомянул о невозможности переговоров с россией, пока в кремле не решат отвести войска. Чтобы это произошло, Украина должна дожать врага на поле боя, в чем и могут помочь "Леопарды".

"Сейчас не время торговаться, а пора выживать, — подчеркнул глава украинского государства, комментируя вопрос поставки танков. — Мы должны выжить".

Как известно, Шольц заявил, что Германия разблокирует вопрос поставки танков Украине, если Вашингтон примет такое же решение по танкам Abrams. Владимир Зеленский говорит, что искренне надеется на изменение позиции официального Берлина, ведь Украина нуждается в тяжелой технике. При этом танки планируется использовать только для обороны, а не условного вторжения на российскую территорию.

"Эти танки Leopard не будут ездить в россии. Мы обороняемся", — добавил президент.

При этом Зеленский искренне благодарен Шольцу за всю помощь, которую в настоящее время ВСУ имеют от Германии, и надеется, что партнеры помогут еще и укрепить противовоздушную оборону страны. По его словам, россия не должна контролировать украинское воздушное пространство, и только военное подспорье от других государств сможет это изменить.

Напомним, что перед этим Владимир Зеленский подверг критике позицию Олафа Шольца во время выступления на "Украинском завтраке" в Давосе. Политик также говорил о путине, украинской ПВО и других потребностях Украины в вооружении.

"Телеграф" также рассказывал, какие боеприпасы и технику ВСУ могут получить в ближайшее время после очередного уже восьмого заседания группы "Рамштайн".

Добавим, что назначение нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса может сдвинуть с мертвой точки передачу немецких танков Украине.