Своя версия "Леопардов": Украина может получить боевые танки от Швеции, чем они интересны
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У этих танков есть целый ряд особенностей
В Минобороне Швеции, которая планирует оказать военную помощь Украине , не исключают, что в дальнейшем может быть принято решение о поставках нашей стране танков Stridsvagn 122.
Эти танки являются лицензионной версией немецкого Leopard 2А5. В них внесены некоторые изменения для ведения боев в характерных условиях для Швеции — плотной городской застройке и густых лесах. Об этом в своем Telegram-канале рассказал офицер обороны армии Израиля Игаль Левин.
Stridsvagn 122 поступил на вооружение ВС Швеции в 1996 году. Спустя два года у страны насчитывалось 180 танков, а к 2022 — 120. У Этих боевых танков есть также некоторые особенности:
- усиленная защита от противотанкового ракетного комплекса;
- улучшенная система защиты от радиоактивного, биологического и химического оружия;
- благодаря лазерному дальномеру и тепловизору, возможно быстрое обнаружение, идентификация и захват цели;
- возможность захватить сразу несколько целей одновременно, чтобы не перенаводить оружие вручную после каждой уничтоженной цели;
- система управления и контроля танков на поле боя Celsius Tech Systems.
Характеристики
- длина корпуса, мм — 7700;
- длина с пушкой вперёд, мм — 9670;
- ширина, мм — 3700;
- высота, мм — 2790;
- тип брони — противоснарядная комбинированная;
- мощность двигателя, л. с. — 1500;
- скорость по шоссе, км/ч — 72;
- запас хода по шоссе, км — 550;
- удельная мощность, л. с./т — 24,2.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина может получить от Соединенных Штатов боевые танки M1 Abrams, однако стали известен один печальный нюанс.