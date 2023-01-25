Своя версия "Леопардов": Украина может получить боевые танки от Швеции, чем они интересны

У этих танков есть целый ряд особенностей

В Минобороне Швеции, которая планирует оказать военную помощь Украине , не исключают, что в дальнейшем может быть принято решение о поставках нашей стране танков Stridsvagn 122.

Эти танки являются лицензионной версией немецкого Leopard 2А5. В них внесены некоторые изменения для ведения боев в характерных условиях для Швеции — плотной городской застройке и густых лесах. Об этом в своем Telegram-канале рассказал офицер обороны армии Израиля Игаль Левин.

Stridsvagn 122 поступил на вооружение ВС Швеции в 1996 году. Спустя два года у страны насчитывалось 180 танков, а к 2022 — 120. У Этих боевых танков есть также некоторые особенности:

усиленная защита от противотанкового ракетного комплекса;

улучшенная система защиты от радиоактивного, биологического и химического оружия;

благодаря лазерному дальномеру и тепловизору, возможно быстрое обнаружение, идентификация и захват цели;

возможность захватить сразу несколько целей одновременно, чтобы не перенаводить оружие вручную после каждой уничтоженной цели;

система управления и контроля танков на поле боя Celsius Tech Systems.

Характеристики

длина корпуса, мм — 7700;

длина с пушкой вперёд, мм — 9670;

ширина, мм — 3700;

высота, мм — 2790;

тип брони — противоснарядная комбинированная;

мощность двигателя, л. с. — 1500;

скорость по шоссе, км/ч — 72;

запас хода по шоссе, км — 550;

удельная мощность, л. с./т — 24,2.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина может получить от Соединенных Штатов боевые танки M1 Abrams, однако стали известен один печальный нюанс.