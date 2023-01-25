Укр

Своя версия "Леопардов": Украина может получить боевые танки от Швеции, чем они интересны

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
Stridsvagn 122 Новость обновлена 25 января 2023, 12:35
Stridsvagn 122. Фото Игаль Левин

У этих танков есть целый ряд особенностей

В Минобороне Швеции, которая планирует оказать военную помощь Украине , не исключают, что в дальнейшем может быть принято решение о поставках нашей стране танков Stridsvagn 122.

Эти танки являются лицензионной версией немецкого Leopard 2А5. В них внесены некоторые изменения для ведения боев в характерных условиях для Швеции — плотной городской застройке и густых лесах. Об этом в своем Telegram-канале рассказал офицер обороны армии Израиля Игаль Левин.

Stridsvagn 122 поступил на вооружение ВС Швеции в 1996 году. Спустя два года у страны насчитывалось 180 танков, а к 2022 — 120. У Этих боевых танков есть также некоторые особенности:

  • усиленная защита от противотанкового ракетного комплекса;
  • улучшенная система защиты от радиоактивного, биологического и химического оружия;
  • благодаря лазерному дальномеру и тепловизору, возможно быстрое обнаружение, идентификация и захват цели;
  • возможность захватить сразу несколько целей одновременно, чтобы не перенаводить оружие вручную после каждой уничтоженной цели;
  • система управления и контроля танков на поле боя Celsius Tech Systems.

Характеристики

  • длина корпуса, мм — 7700;
  • длина с пушкой вперёд, мм — 9670;
  • ширина, мм — 3700;
  • высота, мм — 2790;
  • тип брони — противоснарядная комбинированная;
  • мощность двигателя, л. с. — 1500;
  • скорость по шоссе, км/ч — 72;
  • запас хода по шоссе, км — 550;
  • удельная мощность, л. с./т — 24,2.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина может получить от Соединенных Штатов боевые танки M1 Abrams, однако стали известен один печальный нюанс.

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#Швеция #Война #Танки #помощь