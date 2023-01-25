Украина получит боевые танки от США, но есть печальный нюанс

Новые танки нельзя будет использовать в течение некоторого времени

В рамках инициативы по содействию безопасности Украины США поставят нашей стране 30-50 танков M1 Abrams, однако на это может уйти большое количество времени.

Министерство обороны Соединенных Штатов должно заключить контракты на поставку танков с их производителем, а не заниматься передачей из запасов Пентагона. Об этом сообщает американский телеканал ABC, ссылаясь на слова одного из чиновников.

"Это может означать, что новые танки нельзя будет использовать в течение некоторого времени — возможно, больше года", — говорится в материале.

Стоит добавить, что в течение нескольких недель представители Пентагона публично заявляли о том, что танки Abrams не подходят для боевых действий в Украине. Однако Белый дом все же рассматривает возможность передачи сразу 30 единиц данной техники.

Отмечается, что передача танков Abrams, вероятно, позволит Германии санкционировать передачу немецких Leopard 2 Украине, что позволит 12 странам НАТО, у которых есть Leopard 2, передать их на нужды украинских военных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Байден хочет передать Украине танки Abrams, чтобы таким образом повлиять на Германию в вопросе передачи ее танков нашей стране.