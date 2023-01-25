Укр

“Абрамсы” или “Леопарды”? Какие танки НАТО лучше всего подойдут для ВСУ

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Какие танки получит Украина Новость обновлена 25 января 2023, 12:59
Какие танки получит Украина. Фото Коллаж "Телеграфа"

Из четверки танков которые получит ВСУ не все могут оказаться одинаково полезными

После сперва разочаровавшего Украину решения об отказе Германии передать Украине танки Leopard-2, целый ряд стран заявил о готовности передать свои танки ВСУ, так что даже ФРГ в конце концов согласилась передать танковую роту. Понятно что это решение развяжет руки другим странам в деле поставки танков.

Уже 12 стран — в том числе Германия, Польша, Испания, Нидерланды, Дания и Финляндия — готовы передать Украине около 100 танков Leopard, чтобы сформировать две танковых бригады.

Кроме германских "Леопардов", Киев получил положительные решения на поставку тяжелых французских танков Leclerc, американских M1 Abrams и британских Challenger 2.

"Телеграф" решил разобраться, какой из данных танков может больше всего пригодиться ВСУ и в чем собственно их плюсы и минусы.

Танки имеют ряд ключевых характеристик, которые собственно и делают их эффективной боевой силой, причем далеко не всегда преимущество в одной, делает боевую машину более эффективной чем другая.

1) Вес

Данная характеристика влияет на то, сколько полезного груза в виде мощной пушки, тяжелой брони, топлива, боеприпасов и прочего может принять танк. При этом оценить плюсы и минусы малого или большого веса не так-то просто.

Так, огромная масса танка позволяет вооружить его более мощным орудием и усиленной броней, но вес предъявляет особые требования к мощности мотора, делает танк более "прожорливым" в плане топлива, габаритов дороги, мостов и прочего. Кроме того, это увеличивает риск поломки танка, так что прекрасный танк с мощными броней и вооружением может просто не приехать туда где в нем нуждаются.

В этом смысле танки Leopard-2 и M1 Abrams примерно в одной весовой категории – оба они весят до 65 тонн, французский Leclerc чуть менее 60 тонн, зато вот британский Challenger 2 в последних версиях может превышать 70 тонн.

2) Бронирование

В настоящий момент все бронирование осуществляется по "смешанной схеме" — обычная стальная броня, комбинированная с использованием различных неметаллических элементов вроде кевлара, арамидного волокна, керамики и прочего. Последнее позволяет сделать броню более легкой чем она была бы. будь выполнена из сплошной стали, но при этом с хорошей защитой.

Как и полагается более легкому танку французский Leclerc считается менее бронированным чем его собратья и по данным французских источников дает защиту эквивалентную стальной броне от 650 до 1100 мм в разных частях корпуса и башни. Правда последняя скорее всего обеспечивается только для самых последних модификаций серии XXI.

Примерно аналогичные показатели имеет американский танк, чья модификация M1A2SEP v.3 также имеет эквивалент в 600-1100 мм, но при этом следует помнить, что "Абрамсы" побывали в бою и подтвердили свой класс защиты, а вот французские танки этим пока похвастаться не могут.

Немецкий Leopard-2 в своей последней версии 2A7+ дает защиту эквивалентную стальной броне в 1300-1500 мм, то есть имеет более высокие показатели чем французская и американская техника.

Наконец, британский Challenger 2 имеет противоснарядное комбинированное бронирование типа "Дорчестер", чьи показатели засекречены, но он считается лучшим показателем чем броня типа "Чобхэм", который используется "Абрамсом".

3) Вооружение

В принципе все танки НАТО имеют один калибр танкового орудия – 120-мм, правда в деталях это орудие может различаться, например, у некоторых модификаций "Абрамса" и на всех "Челленджерах" пушка нарезная, а у немецкого и французского танка – гладкоствольная.

В целом именно гладкоствольные орудия считаются более подходящими для современных танков поскольку их проще производить, к тому же он может перенести больше выстрелов, так как при стрельбе снаряд не трется о нарезы и не повреждает ствол. К тому же снаряд разгоняется до большей скорости и бьет дальше, чем выпущенный из нарезного.

Наконец, для некоторых видов снарядов гладкоствольные орудия предпочтительнее, прежде всего для т. н. кумулятивных, используемых против других танков.

При этом у нарезной пушки есть главное преимущество пред гладкоствольной – более высокая точность стрельбы.

Кроме того, следует обратить внимание на наличие у Леклерка автомата заряжания, что также имеет плюс (более высокую скорострельность) и минус (сосредоточение половины боезапаса в одном месте, что грозит взрывом и уничтожением танка при удачном попадании).

Если смотреть на то, какие же танки все же лучше всего подойдут ВСУ, то наиболее подходящим вариантом можно было бы назвать немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы", что объясняется большим количеством выпущенных вариантов – 3,6 и 10,2 тысяч единиц соответственно.

Сравнительные ТТХ западных танков

Такое их количество позволит насытить ВСУ необходимыми для наступления 300-500 танками, возмещать неминуемые потери и даже, при необходимости, наращивать танковую группировку.

Тем временем как сообщают западные СМИ, США планирует передать Украине порядка 30 танков "Абрамс". Поставки "Леопардов" ожидаются суммарно порядка сотни единиц на первом этапе.

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