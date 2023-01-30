Польща готова передати Україні винищувачі F-16, але є одна умова

Країна-союзник і надалі готова підтримувати Україну

Польща, котра раніше таємно відправила Україні винищувачі МіГ-29, готова передати Києву літаки F-16 виключно у координації з НАТО.

Таку інформацію під час пресконференції озвучив журналістам прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, зазначивши, що припиняти відправляти допомогу Україні, аби та мала змогу протистояти воєнній агресії рф, не планують.

"Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватись і, ймовірно, передаватися відповідно до країн НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації", — пояснив він, коментуючи питання журналіста щодо готовності Польщі відправити Києву свої винищувачі F-16.

Нагадаємо, що розмови щодо передачі Україні винищувачів F-16 зараз ведуть й у Пентагоні. Один із високопосадовців Міністерства оборони переконаний, що, ймовірніше за все, ця ініціатива буде підтримана. Водночас, що стосується остаточного рішення, то вони поки зависло у повітрі.

Також "Телеграф" повідомляв, як американський дипломат Майкл Карпентер прокоментував позицію Штатів щодо передачі Києву F-16.

Додамо, що на озброєнні Польщі стоять 48 цільових винищувачів F-16 модифікацій Block 52+ (36 C та 12 D). Контракт на рекордну для Східної Європи суму 3,5 млрд доларів підписали у квітні 2003 року. У ньому зазначено, що складання двигунів буде проводитись у Польщі, як і виготовлення частини обладнання.