Пентагон підштовхують до передачі винищувачів F-16 Україні: що дізналися ЗМІ

Україні ще необхідно заявити, що винищувачі є її головним пріоритетом

Група американських військових чиновників підштовхує Пентагон до включення винищувачів F-16 для України до складу одного з пакетів військової допомоги, який буде надано Києву.

Україна готується до великого наступу навесні цього року, щоб повернути собі території, тимчасово захоплені росіянами. У зв’язку з цим кампанія всередині Міністерства оборони з винищувачів набирає обертів. Про це повідомляє видання Politico.

Один із високопосадовців Міноборони, обговорюючи питання про відправку Україні цих винищувачів, заявив, що в Пентагоні, найімовірніше, не будуть проти цієї ініціативи. Проте остаточне рішення ще не було ухвалено.

Водночас він додав, що Україні ще необхідно буде заявити, що винищувачі є її головним пріоритетом. Наразі Пентагон зосереджений на надсиланні Києву коштів, необхідних для безпосередньої боротьби з російськими окупантами "на землі".

Зазначається, що протягом останніх кількох днів Київ активно поновив свій запит на сучасні винищувачі. Головний радник міністра оборони країни повідомив ЗМІ, що офіційні особи наполягатимуть на отриманні літаків із США та європейських країн. Однак питання передачі нашій країні винищувачів обговорюватимуть "дуже обережно".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що американський дипломат Майкл Карпентер заявив про позицію США про передачу винищувачів F-16 Україні.

Додамо, що у Defens Express підрахували, скільки Україні потрібно F-16. Йдеться про п'ять бригад (по три ескадрильї в кожній), тобто про 180 літаків. Це більше, аніж у Британії, але менше, як у Німеччини. Однак, країни НАТО сподіваються на взаємодопомогу у захисті неба, а Україна не може на це розраховувати.