Не F-16 і не МіГ-29: який ще літак допоможе Україні у майбутньому наступі

Новий винищувач може особливо стати в нагоді в наступі

Французький винищувач Dassault Rafale (Шквал) може стати ще одним кандидатом на поповнення Повітряних сил ЗСУ, крім американського F-16 та радянського МіГ-29. Про таку можливість повідомив Томас Гасилуд, голова комітету Національної асамблеї з питань національної оборони та збройних сил.

Про це повідомляє Telegram-канал "Реальна війна". Втім, передача можлива за умови, що це не призведе до ескалації війни, не підірве національну чи європейську безпеку та буде корисним для українців.

Зауважимо, що французький "Шквал" на два роки молодший від F-16 і МіГ-29, прийнятих на озброєння в 1983-1984 роках, але при цьому важчий за свої аналоги — його максимальна маса перевищує 24 тонни, при майже 22 тоннах у американського і 18 4 тонн у радянського винищувача.

Через різницю у вазі льотні характеристики Rafale теж дещо гірше: максимальна швидкість 2200 км/год проти 2450 у МіГ-29 і 2650 – у F-16. Поступається французький літак "МіГу" і в практичній стелі — 15,2 км проти 18 км і приблизно дорівнює F-16. При цьому Dassault Rafale відчутно перевершує F-16 за дальністю польоту — 1390 км проти 550 км і майже дорівнює МіГ-29.

Але є одна область, в якій французький "Шквал" повністю перевершує обидва літаки-конкуренти – це озброєння.

Як і на МіГ-29, на цьому винищувачі стоїть 30 мм авіагармата (на F-16 — "жалюгідні" 20 мм). Але головне, він має 14 вузлів для підвіски озброєння проти 11 F-16 і 10 МіГ-29, що дозволяє нести 9,5 тонн різних ракет і бомб, проти максимум 7,8 тонн у американського винищувача.

Ці якості, швидше за все, роблять "Рафаль" цілком придатним для завдання повітряних ударів по росіянах при майбутньому наступі ЗСУ.

А тим часом, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов натякнув, що Україна може отримати F-16.