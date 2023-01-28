Не F-16 и не МиГ-29: какой еще самолет поможет Украине в будущем наступлении

Новый истребитель может особо пригодиться в наступлении

Французский истребитель Dassault Rafale (Шквал), может стать еще одним кандидатом на пополнение Воздушных сил ВСУ, кроме американского F-16 и советского МиГ-29. О такой возможности сообщил Томас Гасилуд, глава комитета Национальной ассамблеи по национальной обороне и вооруженным силам.

Об этом сообщает Telegram-канал "Реальная война". Впрочем, передача возможна при условии, что это не приведет к эскалации войны, не подорвет национальную или европейскую безопасность и будет полезным для украинцев.

Заметим, что французский "Шквал" на два года моложе F-16 и МиГ-29, принятых на вооружение в 1983-1984 годах, но при этом тяжелее своих аналогов – его максимальная масса превышает 24 тонны, при почти 22 тоннах у американского и 18,4 тонн у советского истребителя.

Из-за разницы в весе летные характеристики Rafale тоже несколько хуже: максимальная скорость 2200 км/ч против 2450 у МиГ-29 и 2650 – у F-16. Уступает французский самолет "МиГу" и в практическом потолке – 15,2 км против 18 км и примерно равен F-16. При этом Dassault Rafale ощутимо превосходит F-16 по дальности полета – 1390 км против 550 км и практически равен МиГ-29.

Но есть одна область, в которой французский "Шквал" полностью превосходит оба самолета-конкурента – это вооружение.

Как и на МиГ-29, на этом истребителе стоит 30 мм авиапушка (на F-16 — "жалкие" 20 мм). Но главное, он имеет 14 узлов для подвески вооружения против 11 у F-16 и 10 у МиГ-29, что позволяет нести 9,5 тонн различных ракет и бомб, против максимум 7,8 тонн у американского истребителя.

Эти качества, скорее всего, делают "Рафаль" вполне подходящим для нанесения воздушных ударов по россиянам при будущем наступлении ВСУ.

А тем временем секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что Украина может получить F-16.