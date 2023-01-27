Данилов намекнул на получение Украиной важного вооружения: "Вскоре в небе Украины"
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Украинские политики серьезно работают над получением западных самолетов для нашей армии
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подогревает интерес публики к возможному предоставлению Украине легких истребителей F-16 американского производства. В пятницу, 27 января, он опубликовал видео с техническими характеристиками самолета, намекнув, что партнеры могли согласиться на предоставление подобной техники для ВСУ.
Соответствующую публикацию чиновник разместил на своей Facebook-странице. Особых пояснений к видеозаписи Данилов не делал, добавив к нему только одну красноречивую фразу.
"Вскоре в небе Украины", — подписал видео он.
Отметим, что короткий 45-секундный ролик весьма емко рассказывает о возможностях и основных боевых характеристиках F-16, который еще называют "Боевым соколом". При просмотре можно узнать, какую максимальную скорость развивает "железная птичка" и сколько снарядов на несет на борту для поражения целей противника.
Пользователи сети уже одобрительно отреагировали на подобный намек, соглашаясь с необходимостью иметь подобную технику на вооружении украинской армии. Теперь их больше всего интересует вопрос, когда же это произойдет.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на Западе могли начаться переговоры о предоставлении Украине истребителей F-16, однако в Вашингтоне до сих пор не уверены в необходимости этого делать. В частности, пока этот вопрос называют очередной "красной линией" в обсуждении военной помощи ВСУ. Однако раньше такими "линиями" были "Хаймарсы" и "Леопарды".
Также мы писали о том, как на возможность поставок самолетов в Украину отреагировал производитель этой авиатехники.
Добавим, что истребитель F-16 различных модификаций был выпущен в количестве почти 5000 единиц. Этот самолет стал культовым — на F-16B Netz летал главный герой фильма "Железный орёл". В компьютерных играх существуют различные авиасимуляторы, посвящённые F-16, среди них можно выделить серию Falcon, последняя из которых Falcon 4 BMS, модуль для Digital Combat Simulator— F-16C Viper, Strike Fighters 2 Israel а также классическую игру Strike Commander. Добавлен в War Thunder в обновлении Apex Predators.