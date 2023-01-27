Данилов намекнул на получение Украиной важного вооружения: "Вскоре в небе Украины"

Украинские политики серьезно работают над получением западных самолетов для нашей армии

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подогревает интерес публики к возможному предоставлению Украине легких истребителей F-16 американского производства. В пятницу, 27 января, он опубликовал видео с техническими характеристиками самолета, намекнув, что партнеры могли согласиться на предоставление подобной техники для ВСУ.

Соответствующую публикацию чиновник разместил на своей Facebook-странице. Особых пояснений к видеозаписи Данилов не делал, добавив к нему только одну красноречивую фразу.

"Вскоре в небе Украины", — подписал видео он.

Отметим, что короткий 45-секундный ролик весьма емко рассказывает о возможностях и основных боевых характеристиках F-16, который еще называют "Боевым соколом". При просмотре можно узнать, какую максимальную скорость развивает "железная птичка" и сколько снарядов на несет на борту для поражения целей противника.

Пользователи сети уже одобрительно отреагировали на подобный намек, соглашаясь с необходимостью иметь подобную технику на вооружении украинской армии. Теперь их больше всего интересует вопрос, когда же это произойдет.

Реакция публики на видео от Данилова

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Западе могли начаться переговоры о предоставлении Украине истребителей F-16, однако в Вашингтоне до сих пор не уверены в необходимости этого делать. В частности, пока этот вопрос называют очередной "красной линией" в обсуждении военной помощи ВСУ. Однако раньше такими "линиями" были "Хаймарсы" и "Леопарды".

Также мы писали о том, как на возможность поставок самолетов в Украину отреагировал производитель этой авиатехники.

Добавим, что истребитель F-16 различных модификаций был выпущен в количестве почти 5000 единиц. Этот самолет стал культовым — на F-16B Netz летал главный герой фильма "Железный орёл". В компьютерных играх существуют различные авиасимуляторы, посвящённые F-16, среди них можно выделить серию Falcon, последняя из которых Falcon 4 BMS, модуль для Digital Combat Simulator— F-16C Viper, Strike Fighters 2 Israel а также классическую игру Strike Commander. Добавлен в War Thunder в обновлении Apex Predators.