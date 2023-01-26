"Поставка самолетов сейчас невозможна, но есть "но": Politico о переговорах по F-16 для Украины

Большинство партнеров Украины видят поставки самолетов "следующим логическим шагом" после согласования вопроса с танками

Западные партнеры Украины уже приступили к обсуждению возможных поставок новейших американских истребителей F-16 для украинской армии. Это произошло после того, как Германия согласилась предоставить танки Leopard 2, а в США согласовали отправку "Абрамсов". Передачу самолетов большинство западных политиков видят "логичным следующим шагом" для усиления позиций ВСУ в полномасштабной войне против России.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на информацию от нескольких западных чиновников и дипломатов. По информации издания, поставки F-16 больше всего "проталкиваются" украинским правительством и представителями стран Балтии.

Дебаты относительно самолетов могут стать еще более ожесточенными, чем решение танкового обеспечения Украины. Все из-за опасений отдельных политических сил из разных стран относительно возможной эскалации войны и ее выхода за пределы нашего государства.

"Вашингтон сказал Киеву, что поставки самолетов пока запрещены, — пишет Politico. — Там есть "красная линия", но прошлым летом у нас была "красная линия" на HIMARS, и ее подвинули. Позже ею стали боевые танки, однако и здесь дело сдвинулось с места".

Другой собеседник подчеркивает, что сейчас скорость согласования поставок западного оружия в Украину очень растет. И если сейчас разговор об истребителях кажется "немыслимым", то к нему с легкостью могут вернуться через две или три недели.

Ранее Телеграф сообщал, что производитель F-16 одобрительно отозвался на предложение обеспечить нашу армию истребителями. Директор корпорации Lockheed Martin заверил, что в случае необходимости обязательно увеличит объемы производства, чтобы самолетов хватило на всех.

Также мы пообщались с военным экспертом, объяснившим, какие задачи смогут выполнять ВСУ, получив американские самолеты.