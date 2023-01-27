Данілов натякнув на отримання Україною важливого озброєння: "Незабаром у небі України"

Українські політики серйозно працюють над отриманням західних літаків для нашої армії

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов підігріває інтерес публіки до можливого надання Україні легких винищувачів F-16 американського виробництва. У п'ятницю, 27 січня, він опублікував відео із технічними характеристиками літака, натякнувши, що партнери могли погодитися щодо надання подібної техніки для ЗСУ.

Відповідну публікацію чиновник розмістив на власній Facebook-сторінці. Особливих пояснень до відеозапису Данілов не робив, додавши до нього лише одну промовисту фразу.

"Незабаром у небі України", — підписав відео він.

Зазначимо, що короткий 45-секундний ролик вельми ємно розповідає про можливості та основні бойові характеристики F-16, який ще називають "Бойовим соколом". Під час перегляду можна дізнатися, яку максимальну швидкість розвиває "залізна пташка" і скільки снарядів може нести на борту для ураження цілей противника.

Користувачі мережі вже схвально відреагували на подібний натяк, погоджуючись із необхідність мати подібну техніку на озброєнні української армії. Тепер їх найбільше цікавить питання, коли ж саме це станеться.

Реакція публіки на відео від Данілова

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Заході могли початися переговори щодо надання Україні винищувачів F-16, однак у Вашингтоні досі не впевнені у необхідності це робити. Зокрема, поки це питання називають черговою "червоною лінією" в обговоренні військової допомоги ЗСУ. Однак раніше такими "лініями" були "Хаймарси" та "Леопарди".

Також ми писали про те, як на можливість поставок літаків до України відреагував виробник цієї авіатехніки.

Додамо, що винищувач F-16 різних модифікацій був випущений у кількості майже 5000 одиниць. Цей літак став культовим — на F-16B Netz літав головний герой фільму "Залізний орел". У комп'ютерних іграх існують різні авіасимулятори, присвячені F-16, серед них можна виділити серію Falcon, остання з яких Falcon 4 BMS, модуль Digital Combat Simulator — F-16C Viper, Strike Fighters 2 Israel а також класичну гру Strike Commander. Доданий до War Thunder в оновленні Apex Predators.