Пентагон подталкивают к передаче истребителей F-16 Украине: что узнали СМИ

Украине еще необходимо будет заявить, что истребители являются ее главным приоритетом

Группа американских военных чиновников подталкивает Пентагон включить истребители F-16 для Украины в состав одного из пакетов военной помощи, который будет предоставлен Киеву.

Украина готовится к большому наступлению весной этого года, чтобы вернуть себе территории, временно захваченные россиянами. В связи с этим кампания внутри Министерства обороны по истребителям набирает обороты. Об этом сообщает издание Politico.

Один из высокопоставленных чиновников Минобороны, обсуждая вопрос об отправке украине этих истребителей, заявил, что в Пентагоне, вероятнее всего, не будут против данной инициативы. Однако окончательное решение еще не было принято.

В то же время он добавил, что Украине еще будет необходимо заявить, что истребители являются ее главным приоритетом. Сейчас Пентагон сосредоточен на отправке Киеву средств, необходимых для непосредственной борьбы с российскими оккупантами "на земле".

Отмечается, что в течение последних нескольких дней Киев активно возобновил свой запрос на современные истребители. Главный советник министра обороны страны сообщил СМИ, что официальные лица будут настаивать на получении самолетов из США и европейских стран. Однако вопрос передачи нашей стране истребителей будут обсуждать "очень осторожно".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что американский дипломат Майкл Карпентер заявил о позиции США о передаче истребителей F-16 Украине.

Добавим, что в Defens Express подсчитали, сколько Украине нужно F-16. Речь идет о пяти бригадах (по три эскадрильи в каждой), это значит — о 180 самолётах. Это больше, чем у Британии, но меньше, чем у Германии. Однако страны НАТО надеются на взаимопомощь в защите неба, а Украина не может на это рассчитывать.