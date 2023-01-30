Чтобы закрыть небо: сколько именно истребителей нужно Украине и сколько это стоит

Украине нужны истребители, но это удовольствие не из дешевых и вопрос не только в цене самолетов

Украине нужны пять авиационных бригад для полноценной защиты неба — это 180 современных истребителей. Для того чтобы получить такой авиапарк нужны десятки миллиардов долларов.

Стоимость самолётов для Украины подсчитали в издании Defens Express. Они опирались на данные воздушных сил Украины про реальную потребность в многоцелевых истребителях. Речь шла о пяти бригадах в каждой по три эскадрильи, это значит что речь идёт о 180 самолётах. Отметим, что это больше чем у Британии, но меньше чем в Германии. Однако страны НАТО надеются на взаимопомощь в защите неба, а Украина не может на это рассчитывать

Поскольку вся авиация воздушных сил Украины начиная с 2025 года по 2030 год должна была быть заменена, нужно именно 180 новых истребителей. В последние дни активно ведутся переговоры на тему F16 и передачи их Украине Если рассматривать полную замену авиапарка при высказанной воздушными силами потребности на такие самолёты в современной версии Block 70/72, то на такую модернизацию понадобится 29,25 млрд долларов США.

Характеристик F-16V Block 70/72:

Максимальная скорость: 2+ Маха (1,500 метра в час),

Размах крыльев: 9,5 метра,

Максимальный взлетный вес: 21,7 тонны,

Точек подвески: может быть до 13,

Вес: 9,2 тыс. кг,

Оснащен передовым каналом передачи данных, оружия и таргетинга,

Имеет автоматическую систему предотвращения столкновения с землей и более точную GPS-навигацию,

Радар APG-83 AESA позволяет выделить цель на расстоянии свыше 370 км.

Также понадобятся и воздушные танкеры. Например, Airbus A330 MRTT затянет примерно на 330 млн долларов. Пять таких по одному для каждой бригады — 1,3 млрд. Общая сумма модернизации с учетом истребителей — 32,3 млрд. Цена может быть еще выше, ведь на новые F16 очередь формируется уже на 2027 год, а рыночные цены на самолеты могут вырасти из-за покупок большого объема. Сэкономить можно купив более дешевые истребители, но авиапарк нужно не только приобрести, но и содержать. Пилотов также необходимо обучить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что обучение пилотов может длиться от нескольких недель до месяцев, а еще нужно подготовить аэродромы и инженеров. В сравнении с российскими МИГ американский истребитель выигрывает по стоимости полета, маневренности, скорости стрельбы.