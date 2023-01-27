После танков Украина надеется на истребитель F-16. Что может этот зверь

Западные союзники подняли тему самолетов, которая казалась немыслимой

Авиация имеет все шансы стать следующей главной темой оказания помощи Украине после боевых танков. Теперь украинские и западные чиновники делают громкие заявления относительно современных самолетов-истребителей, которые недавно были под табу.

Наиболее вероятным кандидатом является истребитель F-16, один из самых современных самолетов в воздушном флоте НАТО. Разбираемся, могут ли F-16 отправить в Украину и каковы его характеристики.

Дебаты союзников Украины

На прошлой неделе глава МИД Нидерландов Вопке Хоэкстра заявил, что Амстердам будет рассматривать любые запросы об отправке F-16 и что на это нет табу. Нидерланды имеют около 40 истребителей F-16 и пытаются их избавиться для замены на следующее поколение — F-35.

В свою очередь компания Lockheed Martin заявила, что готова нарастить производство F-16 в Гринвилле, поскольку некоторые из ближайших европейских союзников Украины возобновляют усилия по предоставлению Киеву истребителей, передает Financial Times.

Фрэнк Сент-Джон, главный операционный директор Lockheed Martin, сказал Financial Times, что было "много разговоров о передаче F-16 третьим сторонам", с помощью которых страны реэкспортировали бы свои американские самолеты в Украину.

В среду американские сенаторы Линдси Грэм (республиканец из Южной Каролины), и демократы Ричард Блюменталь из Коннектикута и Шелдон Уайтхаус из Род-Айленда, призвали администрацию Байдена и союзников передать Украине истребители F-16 и МиГ-29, а также ATACMS, — передает "Голос Америки".

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США будут очень осторожно обсуждать идею поставки.

"Мы не исключали никаких конкретных систем. Мы пытались приспособить нашу помощь к фазе боя, в которой находятся украинцы", — сказал Файнер.

Со стороны украинских чиновников тоже раздаются подобные заявления. Сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что международные партнеры предоставят Украине F-16. Он застиг видео с техническими характеристиками F-16.

Кроме Данилова, глава МИД Дмитрий Кулеба после прорыва заметил, что этот вопрос уже "взяли в работу" западные партнеры Украины.

Время обучения. Сколько учат пилотов?

Украинским пилотам сначала нужно будет научить управлять самолетом. По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната обучение может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от опыта пилота, передает CNN.

Сегодня на брифинге спикер заявил, что о сроках обучения можно говорить лишь условно.

"Они (украинские пилоты, — ред.) говорят: летать не проблема. Мы уже даже пробовали управлять, когда у нас были учения с самолетами в Украине. Мы можем ими овладеть примерно через несколько недель – летать, совершать посадку, но это одно. Другое дело — это воевать на нем, применять все типы вооружения F-16. Это самолет, который может осуществлять определенные модификации, удары по наземным целям разными типами оружия, и крылатые ракеты, и бомбами", — сказал Игнат.

Список лётчиков, которые могут проходить обучение на самолетах, уже давно готов. Надо еще готовить авиационных инженеров и сеть аэродромов.

Что нужно знать о F-16

F-16 Fighting Falcon – это эффективный и проверенный в боевых действиях многоцелевой истребитель 4-го поколения. Считается одним из самых удачных и доступных.

Что такое четвертое поколение истребителей?

Истребитель 4-го поколения является современным стандартом боевых самолетов. Они находились на вооружении с конца 70-х по настоящее время.

Характеристики

Рассчитан на 1 пилота.

Один из самых маневренных реактивных истребителей. Внутри кабины для удобства пилота джойстик установлен сбоку, чтобы облегчить управление во время маневрирования.

Легкий (благодаря одному двигателю) и универсальный.

Может развивать скорость более 1930 км/ч, максимальная скорость – максимальная скорость – 2 120 км/ч на высоте 12 200 м.

Может находить цели при любых погодных условиях.

Система наведения бомб использует лазерный дальномер и высокоскоростную цифровую обработку данных. Это позволяет сбрасывать обычные бомбы с высокой точностью с малых высот.

Обнаруживает летящие на низких высотах и в условиях радиолокационных помех.

Может пролететь более 800 км, доставить груз, защищаться от вражеских самолетов и возвратиться к начальной точке.

F-16 может нести 7,7 тонны разного вооружения на 11 подвесках (две противовоздушные ракеты на конечностях крыла, шесть пилонов под крыльями и три под фюзеляжем).

Имеет бескаркасный купол для лучшего обзора.

Впечатляющие маневры самолета можно посмотреть в видео:

Почему F-16 лучше, чем российские истребители?

По сравнению с МиГ-29 американский самолет выигрывает по следующим критериям:

Стоимость полета в час у F-16 ниже (12 тыс. долл. против 15,6 тыс. у "МиГа").

у F-16 ниже (12 тыс. долл. против 15,6 тыс. у "МиГа"). Общая стоимость . Базовая модель F-16 стоит около 35 миллионов долларов, а его российский конкурент – 55 миллионов долларов.

. Базовая модель F-16 стоит около 35 миллионов долларов, а его российский конкурент – 55 миллионов долларов. Маневренность . Здесь побеждает истребитель МиГ-29/35, он имеет преимущество в прямом воздушном бою.

. Здесь побеждает истребитель МиГ-29/35, он имеет преимущество в прямом воздушном бою. Дальность видимости лучше у F-16 (даже старый американский радар AN/APG-80 AESA выигрывает у российского РЛС "Фазотрон Жук", в более новых модификациях стоит APG-83).

лучше у F-16 (даже старый американский радар AN/APG-80 AESA выигрывает у российского РЛС "Фазотрон Жук", в более новых модификациях стоит APG-83). Вооружение – победил F-16 благодаря скорости стрельбы. Он оснащен пушкой M61A1 Vulcan и имеет скорострельность 6000 об/мин, а "Миг" имеет пушку ГШ-30-1 и имеет скорострельность 1800 об/мин.

Американский истребитель постоянно усовершенствуется. Благодаря способности наносить удары на расстоянии F-16 может спасти жизнь пилоту и оборудование, которое стоит миллионы долларов. Маневренность считалась преимуществом раньше, теперь главное – это способность избегать прямого боя.

Какие модификации популярны

F-16 впервые с момента первого выпуска получил около 10 модификаций. Сейчас на сайте корпорации Lockheed Martin есть последняя новинка F-16 Block 70/72 обновленной серии Viper.

F-16 Block 70/72 оснащена "фишками" истребителей 5-го поколения, имеет усовершенствованный радар Active Electronically Scanned Array и может "видеть" цель на расстоянии более 370 км, новое ПО, автоматическую систему предотвращения столкновения с землей. Есть и недостаток – из-за легкости дальность полета истребителя достаточно низкая.

Модификация F-16 Viper от инженеров компании Lockheed Martin

Новая модель F-16 Block 70/72

Другие современные модели – одноместная F-16C и двухместная F-16D, Block 50-52.

Цена

F-16 стоит от 12,7 до 80 миллионов долларов в зависимости от модели. На рынке истребителей это считается доступной стоимостью по сравнению с самолетами 5-го поколения, например F-35 (от 69,9 до 90 миллионов долларов).

У кого еще есть F-16

Истребитель стоит на вооружении в 25 странах, которые могут стать потенциальными донорами для Украины. В Европе создана целая сеть — там сегодня эксплуатируется более 700 F-16 и они являются основой оборонных миссий НАТО. Например, они находятся в Польше, Норвегии и Румынии.

Отметим, что у военно-воздушных сил Украины есть парк устаревших истребителей советских времен, которые сошли с конвейера еще до провозглашения независимости. Украинские пилоты проявляют героизм, используя старенькие советские "МиГи".

Как сообщал "Телеграф", весной 2022 года Польша тайно передавала Украине истребители МиГ-29 под видом запчастей (отдельно – крылья, отдельно – фюзеляж).