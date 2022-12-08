Сбивал дроны и отвел подбитый самолет от домов. Чем известен новый Герой Украины Ворошилов

Летчик-легенда получил престижную награду от президента

Летчик-легенда Вадим Ворошилов с позывным Karaya из Кременчуга получил от президента престижную награду "Золотая звезда" и звание Героя Украины. Пилот с начала полномасштабного вторжения стал грозой дронов-камикадзе и сумел отвести самолет от жилых домов, рискуя собственной жизнью и получив тяжелые ранения.

Рассказываем, что о нем известно:

Как оказался за рулем истребителя

Свой путь майор Ворошилов начал с Кременчугского военного лицея, который он закончил в 2011 с отличием, в 2016 снова с отличием получил уровень магистра в Харьковском университете им. Кожедуба. Затем, вдохновленный примером и рассказами о небе от своего преподавателя, он попал в ряды Воздушных Сил ВСУ.

Сначала Ворошилов служил летчиком в луцкой 204-й бригаде тактической авиации, далее стал старшим летчиком авиационной эскадрильи.

В 2017 году Ворошилов стал лучшим молодым летчиком воздушного командования "Юг".

Вторжение россии

С начала войны россии против Украины Ворошилов проявлял героизм и стал легендой авиации, используя только старенький советский "Миг".

Его имя знает практически каждый украинец после подвига 12 октября. Во время массированной атаки россии Владислав Ворошилов сумел сбить 5 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 (три – на юге, два – над Винницей) и две крылатые ракеты.

Однако во время боевой задачи обломок повредил его самолет, поэтому пилот, рискуя собственной жизнью, отвел подбитый "Миг-29" от населенного пункта в Винницкой области и катапультировался.

Тогда летчик попал в больницу с травмами, а уже через неделю приехал в семью, предоставившую ему в тот вечер приют и в общину, вблизи которой упал самолет.

"На четвертый день после катапультирования посетили место происшествия, извинился за созданный дискомфорт жителей общины, поблагодарил за стальные нервы, всестороннюю помощь, оказанную во время эвакуации и веру в ВСУ! Как можете видеть, выгляжу потрепанным, но состояние здоровья на высоком уровне, моральный — еще выше", — написал Ворошилов и в шутку извинился, что приехал без шевронов (их оторвало во время "выхода из рабочего кабинета").

После этого Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины

Точно не привидение. Популярность в соцсетях

Летчик с самого начала вторжения не скрывал своего лица, а охотно публиковал сообщения на странице в Instagram и давал интервью журналистам.

Также Вадим Ворошилов выкладывает в своем YouTube-канале Karaya увлекательные видео полетов на истребителе "Миг" с разнообразными петлями и виражами, снятыми с середины кабины летчика. Некоторые даже доступны в формате VR.

Как сообщал "Телеграф", в воздушном бою погиб полковник Михаил Матюшенко с позывным "Дед". Легендарная 40-я бригада с первых часов войны обороняла Киев и область, сбивая вражеские самолеты, вертолеты и даже крылатые ракеты.