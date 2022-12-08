Украинский летчик, который "пачками" сбивал дроны, получил звание Героя

Летчику удалось уничтожить пять вражеских дронов и отвести неисправный самолет от Винницы

Согласно указу президента Владимира Зеленского, звание Героя присвоили военному летчику Вадиму Ворошилову с позывным "Karaya". Именно этот защитник ликвидировал дроны-камикадзе Shahed-136 в Винницкой области. Пилот получил тяжелые ранения, однако смог отвести поврежденный самолет за пределы населенного пункта.

Об этом говорится в тексте официального документа, инициированного командующим Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенантом Николаем Олещуком и подписанного украинским гарантом Владимиром Зеленским.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Ворошилову Вадиму Александровичу — майору", — говорится в тексте указа.

Так, Вадима Ворошилова наградили званием Героя Украины за его личное мужество и героизм, продемонстрированные при защите государства от полномасштабного российского вторжения.

Вадиму Ворошилову присвоили звание Героя Украины

Стоит напомнить, что в октябре пилоту Karaya удалось уничтожить пять иранских дронов. Его самолет был поврежден во время боя, поэтому Ворошилову пришлось катапультироваться. Однако пилот четко осознавал угрозу, которая ждала жителей Винницы из-за падения летательного аппарата, поэтому он принял решение вывести самолет за пределы города. И это ему, к счастью, удалось.

"На четвертый день после катапультирования посетили место происшествия, извинился за созданный дискомфорт жителей общины, поблагодарил за стальные нервы, всестороннюю помощь, которую оказали во время эвакуации и веру в ВСУ! ", — говорится в тексте публикации Ворошилова в соцсети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на официальном сайте петиций к президенту Владимиру Зеленскому зарегистрирована просьба о присвоении звания Героя Украины главкому ВСУ Валерию Залужному. Автор петиции Александр Мисюра убежден, что главнокомандующий, защищающий страну от агрессора еще с 2014 года, как никто другой имеет право на это отличие.