В Буче попрощались с легендарным командиром "Призраков Киева" (видео)

Тело героя вернули родным в начале октября после долгих поисков

В Буче попрощались с украинским летчиком, легендой украинской авиации Михаилом Матюшенко, который возглавлял "Призраков Киева". Он погиб еще в июне над Черным морем, но тело было найдено только недавно.

Попрощаться с героем пришли не только родные, но и многие военные летчики и представители Бучанской громады. "Невозможно определить, какая любовь при жизни была сильнее: к Украине, к ее небу — все так тесно переплелись в судьбе", — отметили на странице Бучанского горсовета.

Михаил Матюшенко с позывным "Дед", передавал свой опыт более младшим летчикам — под его руководством все "призраки" возвращались домой после выполнения задания. Похоронен легендарный украинский летчик на Аллее Героев. В комментариях свои соболезнования выражает множество людей.

Соболезнования выразили сотни людей

Попрощались со своим командиром и военные летчики, по-своему.

Михаил Матюшенко погиб в 61 год во время военной операции летом. Тело полковника нашли только в воскресенье, 2 октября и вернули семье. "Призрак Киева" — городская легенда столицы, но это не конкретный человек, как считалось в начале вторжения. Как отмечали в ВСУ — это сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации. Героям посвящена мини-скульптура в Киеве.