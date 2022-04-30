В ВСУ прокомментировали "гибель" Призрака Киева
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"Призрак Киева" — сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил
В субботу, 30 апреля, на 66-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети распространялись слухи о том, что погибший украинский пилот майор Степан Тарабалка являлся "Призраком Киева".
Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook опровергло эту информацию.
На днях thetimes выпустило публикацию, в которой утверждалось, что погибший 13 марта во время воздушного боя Степан Тарабалка якобы являлся "Призраком Киева". В ВСУ заявили, что это неправда, ведь "Призрак Киева" – это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы. Сообщается, что "Призрак" — это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы.
Кроме того, Командование Воздушных Сил ВСУ опровергло еще несколько фейков:
- Военные летчики пока не учатся за границей на F-16, как бы нам всем этого не хотелось.
- Ну и в заключение, для особо креативных – американские бомбардировщики тоже не летают над Украиной.
"13 марта 2022 года майор Степан Тарабалка погиб в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов. Президент Украины присвоил летчику звание "Герой Украины" и удостоил его орденом "Золотая Звезда" посмертно. Герой Украины Степан Тарабалка будет всегда жить в наших сердцах!" — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, слухи о героической смерти "Призрака Киева" ходят давно. Легендарный пилот в первые дни войны уничтожал российские самолеты десятками.
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