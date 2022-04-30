В ВСУ прокомментировали "гибель" Призрака Киева

"Призрак Киева" — сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил

В субботу, 30 апреля, на 66-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети распространялись слухи о том, что погибший украинский пилот майор Степан Тарабалка являлся "Призраком Киева".

Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook опровергло эту информацию.

На днях thetimes выпустило публикацию, в которой утверждалось, что погибший 13 марта во время воздушного боя Степан Тарабалка якобы являлся "Призраком Киева". В ВСУ заявили, что это неправда, ведь "Призрак Киева" – это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы. Сообщается, что "Призрак" — это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы.

Кроме того, Командование Воздушных Сил ВСУ опровергло еще несколько фейков:

Военные летчики пока не учатся за границей на F-16, как бы нам всем этого не хотелось.

Ну и в заключение, для особо креативных – американские бомбардировщики тоже не летают над Украиной.

"13 марта 2022 года майор Степан Тарабалка погиб в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов. Президент Украины присвоил летчику звание "Герой Украины" и удостоил его орденом "Золотая Звезда" посмертно. Герой Украины Степан Тарабалка будет всегда жить в наших сердцах!" — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, слухи о героической смерти "Призрака Киева" ходят давно. Легендарный пилот в первые дни войны уничтожал российские самолеты десятками.