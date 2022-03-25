Появились слухи о героической гибели призрака Киева: "Телеграф" разобрался в ситуации

Фейк уже несколько дней активно тиражируют в сети

На днях в сети появилась информация о героической гибели в бою призрака Киева, который за первые же дни военных действий сбил десятки российских самолетов. Источники "Телеграфа" утверждают, что это ФЕЙК.

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Кто такой призрак Киева и куда он исчез?

Про украинского летчика с прозвищем "призрак Киева" активно писали в самом начале войны, — он только за первую неделю боевых действий сбил 20 вражеских воздушных средств, благодаря чему стал не просто национальным героем, но и примером для подражания многим украинцам.

В сети есть мало фотографий призрака Киева, и на всех у него закрыто лицо

Однако потом информация о нем перестала публиковаться по неизвестным причинам.

Откуда взялись слухи о смерти?

23 марта командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины опубликовало пост о гибели в бою молодого летчика по имени Степан Тарабалка, — сказали, что он пал смертью героя, сражаясь с большим количеством врагов 13 марта.

Майор Степан Тарабалка

После этого его посмертно наградили званием Героя Украины. У мужчины остались жена и сын.

Майор Степан Тарабалка с женой

Многие решили, что Тарабалка и был призраком Киева, хотя в первоисточнике об этом не было сказано ни слова, и личность "призрака" держится в секрете. Фейк о смерти "призрака" растиражировали многие каналы и средства массовой информации.

Однако наши источники говорят, — призрак Киева жив, продолжает летать и защищать украинцев от российских оккупантов.

Как сообщал "Телеграф", за первый месяц военных действий россии против Украины наши защитники сбили или повредили уже сотни самолетов, вертолетов и танков.