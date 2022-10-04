У Бучі попрощалися з легендарним командиром "Привидів Києва" (відео)

Тіло героя повернули рідним на початку жовтня після довгих пошуків

У Бучі попрощалися з українським льотчиком, легендою української авіації Михайлом Матюшенком, який очолював "Привидів Києва". Він загинув ще у червні над Чорним морем, але тіло було знайдено лише нещодавно.

Попрощатися з героєм прийшли не лише рідні, а й багато військових льотчиків та представників Бучанської громади. "Неможливо визначити, яке кохання за життя було сильнішим: до України, до її неба — всі так тісно переплелися в долі", — зазначили на сторінці Бучанської міськради.

Михайло Матюшенко з позивним "Дідом" передавав свій досвід молодшим льотчикам — під його керівництвом усі "привиди" поверталися додому після виконання завдання. Поховано легендарного українського льотчика на Алеї Героїв. У коментарях свої співчуття висловлює багато людей.

Співчуття висловили сотні людей

Попрощалися зі своїм командиром і військові льотчики по-своєму.

Михайло Матюшенко загинув у віці 61 рік під час військової операції влітку. Тіло полковника знайшли лише у неділю, 2 жовтня та повернули родині. "Привид Києва" — міська легенда столиці, але це не конкретна людина, як вважалося на початку вторгнення. Як зазначали у ЗСУ, це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації. Героям присвячена мініскульптура у Києві.