Наближає перемогу: у центрі столиці Привиду Києва присвятили мініскульптуру (фото)

Мініскульптуру "Привид Києва" встановили на фасаді будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 56-а.

У центрі столиці Привиду Києва присвятили мініскульптуру. Її розмістили біля головного входу до готелю City Hotel на вулиці Богдана Хмельницького, 56-а. Вона з’явилась у рамках проекту Юлії Бевзенко "Шукай!".

Кореспондент "Телеграфу" побував біля готелю City Hotel та сфотографував скульптуру.

Бронзова мініатюра належить Анні Роздорожнюк, а меценатом стала родина Босенків.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

"Навіть під час війни місто має працювати і розвиватися. Я вважаю, що це піднімає бойовий дух українців. І легендарний Привид Києва – це натхненний символ. Юлія (Бевзенко — ред.) написала пост, що планує зробити таку скульптуру. І я прямо у коментарях написав, що хочу підтримати цю ідею", – розповів Антон Босенко.

Прикмета скульптурки: щоб наблизити нашу перемогу – треба доторкнутися до Привида Києва.

Зазначимо, що у Києві вже встановлено 37 бронзових міні-скульптур проекту "Шукай!". Кожна скульптура має табличку з QR-кодом, за допомогою якого можна дізнатися більше про символи столиці.

Скульптура Привида Києва

Мініатюру розмістили біля головного входу до готелю City Hotel

Щоб наблизити нашу перемогу, потрібно доторкнутися до Привида Києва

Автор роботи скульптор Анна Роздорожнюк із Хмельницького

Скульптура відкрилася у рамках проекту "Шукай"

Фото: Ян Доброносов

Зазначимо, що з початку війни ходять легенди про українського військового льотчика-аса, який десятками знищує ворожі літаки.

Пізніше стало відомо, що Привид Києва – це збірний образ бійців 40-ї бригади тактичної авіації, які захищають небо над Києвом та областю.