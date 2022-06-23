Наближає перемогу: у центрі столиці Привиду Києва присвятили мініскульптуру (фото)
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Мініскульптуру "Привид Києва" встановили на фасаді будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 56-а.
У центрі столиці Привиду Києва присвятили мініскульптуру. Її розмістили біля головного входу до готелю City Hotel на вулиці Богдана Хмельницького, 56-а. Вона з’явилась у рамках проекту Юлії Бевзенко "Шукай!".
Кореспондент "Телеграфу" побував біля готелю City Hotel та сфотографував скульптуру.
Бронзова мініатюра належить Анні Роздорожнюк, а меценатом стала родина Босенків.
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"Навіть під час війни місто має працювати і розвиватися. Я вважаю, що це піднімає бойовий дух українців. І легендарний Привид Києва – це натхненний символ. Юлія (Бевзенко — ред.) написала пост, що планує зробити таку скульптуру. І я прямо у коментарях написав, що хочу підтримати цю ідею", – розповів Антон Босенко.
Прикмета скульптурки: щоб наблизити нашу перемогу – треба доторкнутися до Привида Києва.
Зазначимо, що у Києві вже встановлено 37 бронзових міні-скульптур проекту "Шукай!". Кожна скульптура має табличку з QR-кодом, за допомогою якого можна дізнатися більше про символи столиці.
Фото: Ян Доброносов
Зазначимо, що з початку війни ходять легенди про українського військового льотчика-аса, який десятками знищує ворожі літаки.
Пізніше стало відомо, що Привид Києва – це збірний образ бійців 40-ї бригади тактичної авіації, які захищають небо над Києвом та областю.