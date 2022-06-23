Приближает победу: в центре столицы Призраку Киева посвятили мини-скульптуру (фото)

Мини-скульптуру "Призрак Киева" установили на фасаде здания по улице Богдана Хмельницкого, 56-а.

В центре столицы Призраку Киева посвятили мини-скульптуру. Ее разместили у главного входа в отель City Hotel на улице Богдана Хмельницкого, 56-а. Она появилась в рамках проекта Юлии Бевзенко "Шукай!".

Корреспондент "Телеграфа" побывал возле отеля City Hotel и запечатлел скульптуру.

Бронзовая миниатюра принадлежит Анне Роздорожнюк, а меценатом создания стала семья Босенко.

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"Даже во время войны город должен работать и развиваться. Я считаю, что это поднимает боевой дух украинцев. И легендарный Призрак Киева – это вдохновенный символ. Юлия (Бевзенко — ред.)написала пост, планирующий сделать такую ​​скульптурку. И я прямо в комментариях написал, что хочу поддержать эту идею", – рассказал Антон Босенко.

Примета скульптурки: чтобы приблизить нашу победу – нужно прикоснуться к Призраку Киева.

Отметим, что в Киеве уже установлено 37 бронзовых мини-скульптур проекта "Шукай!". У каждой скульптуры есть табличка с QR-кодом, с помощью которого можно узнать больше о символах столицы.

Скульптура Призраку Киева

Миниатюру разместили у главного входа в отель City Hotel

Чтобы приблизить нашу победу нужно прикоснуться к Призраку Киева

Автор работы скульптор Анна Роздорожнюк из Хмельницкого

Скульптура открылась в рамках проекта "Шукай"

Фото: Ян Доброносов

Отметим, что с начала войны ходят легенды об украинском военном летчике-асе, который десятками уничтожает вражеские самолёты.

Позже стало известно, что Призрак Киева – это сборный образ бойцов 40-й бригады тактической авиации, защищающих небо над Киевом и областью.