"Чітке послання путіну": у Німеччині висловилися про передачу Україні винищувачів F16

Тільки Німеччина перестала боятися засудження росії за передачу "Леопардів", як уже заговорила про нові страхи

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус однозначно відповів про постачання бойових літаків F16 в Україну. За його словами, про це не може йти мови.

Таку думку висловив глава Міноборони ФРН в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitung. Німецький канцлер заявив те саме.

Україна вже попросила Західні країни про передачу винищувачів F16. Це один із найбільш маневрених реактивних винищувачів, який розрахований на одного пілота. Він може розвивати швидкість майже до 2 тисяч км/год, а за його відправлення виступили кілька країн. Але в Німеччині категорично проти постачання Україні американських винищувачів.

"Я вважаю, що це виключено. Бойові літаки є набагато складнішими системами, ніж основні бойові танки, і мають зовсім іншу дальність дії і вогневу міць. Про це не може бути й мови", — резюмував Борис Пісторіус.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив аналогічну думку, цитує його видання ZDF. Він пояснив своє рішення все ж таки поставити в Україну танки Leopard тим, що це має послужити чітким сигналом для путіна — він програє цю війну. Але, щоб не створювати передумов для війни між НАТО та росією, винищувачі F16 не передаватимуть на озброєння ЗСУ.

"Рішення надати Україні танки Leopard — це дуже чітке послання путіну, що його імперіалістична війна не буде успішною, тому що ми підтримуватимемо Україну разом, не даючи себе розділити. Нехай путін і не розраховує на зменшення підтримки України Заходом. Але між росією та НАТО не повинно бути війни. Саме тому жодних винищувачів не поставлятимуть і наземні війська Альянсу теж не відправлять в Україну", — сказав канцлер Німеччини.

Нагадаємо, що танки Leopard Німеччина також відмовлялася передавати Україні. Олаф Шольц довгий час відмовлявся змінювати свою позицію, а під час зустрічі у форматі "Рамштайн" країни-учасники не змогли погодити передачу цих танків Україні.

Після цього в НАТО заявили, що переговори на цю тему ще не закінчені, і Європа намагатиметься переконати Німеччину змінити позицію. Польща заявила, що створить коаліцію з країн, які готові передати Україні танки Lepoard. Через кілька місяців дебатів Олаф Шольц таки оголосив про те, що ФРН поставить Україні танкову роту "Леопардів". Проте терміни поки що не називаються.