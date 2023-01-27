“Четкое послание путину”: в Германии высказались о передаче Украине истребителей F16

Только Германия перестала бояться осуждения россии за передачу "Леопардов", как уже заговорила о новых страхах

Министр обороны Германии Борис Писториус однозначно ответил о поставках боевых самолетов F16 в Украину. По его словам, об этом не может идти и речи.

Такое мнение высказал глава Минобороны ФРГ в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Немецкий канцлер заявил то же самое.

Украина уже попросила Западные страны о передаче истребителей F16. Это один из самых маневренных реактивных истребителей, который рассчитан на одного пилота. Он может развивать скорость почти до 2 тысяч км\ч, а за его отправку выступили несколько стран. Но в Германии категорически против поставок Украине американских истребителей.

"Я считаю, что это исключено. Боевые самолеты представляют собой гораздо более сложные системы, чем основные боевые танки, и имеют совершенно иную дальность действия и огневую мощь. Об этом не может быть и речи", — резюмировал Борис Писториус.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказал аналогичное мнение, цитирует его слова издание ZDF. Он объяснил свое решение все же поставить в Украину танки Leopard тем, что это должно послужить четким сигналом для путина — он проиграет эту войну. Но, чтобы не создавать предпосылок для войны между НАТО и россией, истребители F16 не будут передавать на вооружение ВСУ.

"Решение предоставить Украине танки Leopard — это очень четкое послание путину, что его империалистическая война не будет успешной, потому что мы будем поддерживать Украину вместе, не давая себя разделить. Пусть путин и не рассчитывает на уменьшение поддержки Украины Западом. Но между россией и НАТО не должно быть войны. Именно поэтому никакие истребители не будут доставлены и наземные войска Альянса тоже не отправят в Украину", — сказал канцлер Германии.

Напомним, что танки Leopard Германия тоже отказывалась передавать Украине. Олаф Шольц долгое время отказывался менять свою позицию, а во время встречи в формате "Рамштайн" страны-участники не смогли согласовать передачу этих танков Украине.

После этого в НАТО заявили, что переговоры на эту тему еще не закончены и Европа постарается убедить Германию сменить позицию. Польша же заявила, что создаст коалицию из стран, которые готовы передать Украине танки Lepoard. Спустя несколько месяцев дебатов Олаф Шольц все же объявил о том, что ФРГ поставит Украине танковую роту "Леопардов". Однако сроки пока что не называются.