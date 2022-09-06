Шольц не хочет давать Украине важное вооружение: что удалось узнать

Киев не получит танки от ФРГ из-за решения канцлера

Немецкий канцлер Олаф Шольц отказался передать Украине дополнительное тяжелое вооружение, отклонив соответствующую просьбу премьер-министра Дениса Шмигаля.

Как во вторник, 6 сентября, ссылаясь на украинские правительственные круги, сообщило немецкое издание Welt, речь идет о поставке немецкой промышленностью современных танков Leopard 2.

Отмечается, что главным основанием для этого стало предложение от оружейной группы Krauss-Maffei Wegmann (KMW), которое было сделано еще 8 апреля относительно прямой поставки оружия Киеву. В то же время, соответствующая компания договорилась передать Украине сотню танков Leopard 2A7, запчастей к ним и учебные блоки для военных. Общая сумма поставки должна составить 1,55 миллиарда евро. Первые "Леопарды" украинцы могли получить уже через 36 месяцев после подписания договора.

Что касается Шольца, то он обещаний по поставкам вооружения не давал. Источники отмечают, что немецкий канцлер не изъявил "никакого желания" изменить свое решение об отказе. В то же время его правительство продолжает уверять, что не будет прекращать помогать Украине как в военном, так и в политическом и гуманитарном вопросах.

"Мы просим вас с пониманием отнестись к тому, что мы, как правило, не сообщаем о конфиденциальных обсуждениях", — заявили в ведомстве.

Ранее "Телеграф" сообщал, как немецкое министерство обороны отклонило предложение депутатов парламента ФРГ по поводу необходимости передать Украине большее количество вооружения для обороны против российского вторжения.