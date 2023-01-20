В НАТО заявили, что переговоры о танках для Украины не закончены - в Пентагоне назвали сроки

НАТО и Пентагон намерены добиться передачи Украине немецких танков Leopard 2

В НАТО считают, что тема передачи Украине танков Leopard 2 еще не закрыта. Йенс Столтенберг ожидает дальнейшего развития событий, а в Минобороны Америки считают, что времени решить вопрос есть максимум до весны.

Об этом глава Альянса рассказал в комментарии Die Zeit в кулуарах встречи "Рамштайн". Йенс Столтенберг уверен, что страны продолжат обсуждать этот вопрос.

В пятницу, 20 января, в Германии состоялась конференция "Рамштайн" в ходе которой Украине пока что не одобрили поставку танков Leopard 2. Мнения стран разделились и члены конференции не смогли прийти к единому мнению. Но в НАТО уверены, что это не окончательное решение и обсуждения будут продолжаться. Кроме того, Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что с основными боевыми танками и БМП, а также сотнями другой бронетехники Украина сможет не только защитить себя от атак россии, но и начатьсобственные наступления, чтобы отвоевать территории.

"Обсуждения будут продолжены", — сказал глава НАТО.

Министр обороны США Ллойд Остин также сделал несколько заявлений по поводу итогов сегодняшнего "Рамштайна". По его словам, члены конференции не утвердили передачу Украине американских танков Abrams. А Великобритания, в свою очередь, пообещала впервые передать Украине "западные основные боевые" танки Challenger 2.

Что касается немецких танков Leopard, то многие европейские страны поддержали передачу их Украине, однако договоренности не состоялись. У Запада есть буквально пару месяцев решить этот вопрос

"У Запада есть окно возможностей до весны, чтобы передать танки, прежде чем ВСУ начнут контрнаступление", — подчеркнул глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у Германии большие проблемы с передачей танков Украине. Польша и другие страны пытаются убедить власти ФРГ изменить свою позицию.