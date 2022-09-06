Шольц не хоче давати Україні важливе озброєння: що вдалося дізнатися

Київ не отримає танки від ФРН через рішення канцлера

Німецький канцлер Олаф Шольц відмовився передати Україні додаткове важкого озброєння, відхиливши відповідне прохання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як у вівторок, 6 вересня, посилаючись на українські урядові кола повідомило німецьке видання Welt, мова йде про поставку німецькою промисловістю сучасних танків Leopard 2.

Зазначається, що головною підставою для цього стала пропозиція від збройової групи Krauss-Maffei Wegmann (KMW), котра була зроблена ще 8 квітня, щодо прямої поставки зброї Києву. Водночас у той же час відповідна компанія домовилася передати Україні сотню танків Leopard 2A7, запчастин до них та навчальні блоки для військових. Загальна сума поставки мала скласти 1,55 мільярда євро. Тож перші "Леопарди" українці могли отримати вже через 36 місяців після підписання договору.

Що стосується Шольца, то він обіцянок стосовно таких постачань озброєння не надав. Джерела зазначають, що німецький канцлер не виявив "ніякого бажання" змінити своє рішення щодо відмови. Водночас його уряд й надалі запевняє, що не припинятиме допомагати Україні як у військовому, так і в політичному та гуманітарному питаннях.

"Ми просимо вас з розумінням поставитися до того, що ми, як правило, не повідомляємо про конфіденційні обговорення", — заявили у відомстві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як німецьке міністерство оборони відхилило пропозицію депутатів парламенту ФРН щодо необхідності передати Україні більшу кількість озброєння для оборони проти російського вторгнення.