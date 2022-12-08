Збивав дрони й відвів підбитий літак від будинків. Чим відомий новий Герой України Ворошилов

Льотчик-легенда отримав престижну відзнаку від президента

Льотчик-легенда Вадим Ворошилов із позивним "Karaya" з Кременчука отримав від президента престижну нагороду "Золота зірка" та звання Героя України. Пілот від початку повномасштабного вторгнення став грозою дронів-камікадзе та зумів відвести літак-винищувач від житлових будинків, ризикуючи власним життям та отримавши тяжкі поранення.

Розповідаємо, що про нього відомо:

Як опинився за кермом винищувача

Свій шлях майор Ворошилов розпочав з Кременчуцького військового ліцею, який він закінчив 2011-го року з відзнакою, у 2016 році знову з відзнакою здобув рівень магістра у Харківському університеті ім. Кожедуба. Потім, натхненний прикладом та розповідями про небо свого викладача він потрапив до лав Повітряних Сил ЗСУ.

Спочатку Ворошилов служив льотчиком у луцькій 204-ій бригаді тактичної авіації, далі от став старшим льотчиком авіаційної ескадрильї.

У 2017 році Ворошилов став кращим молодим льотчиком повітряного командування "Південь".

Вторгнення росії

Від початку війни росії проти України Ворошилов проявляв героїзм та став легендою авіації, використовуючи лише старенький радянський "Міг".

Його ім’я знає практично кожен українець після подвигу 12 жовтня. Під час масованої атаки росії Владислав Ворошилов зумів збити 5 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 (три – на півдні, два – над Вінницею) й дві крилаті ракети.

Однак під час бойового завдання уламок пошкодив його літак, тому пілот, ризикуючи власним життям, відвів підбитий "Міг-29" від населеного пункту на Вінниччині й катапультувався.

Тоді льотчик потрапив до шпиталю з травмами, а вже за тиждень приїхав до родини, яка надала йому того вечора прихисток та до громади, поблизу якої впав літак.

"На четвертий день після катапультування відвідали місце події, вибачився за створений дискомфорт жителям громади, подякував за стальні нерви, всебічну допомогу, котру надали під час евакуації та віру в ЗСУ! Як можете бачити, виглядаю потріпаним, але стан здоров’я на високому рівні, моральний — ще вище", — написав Ворошилов та жартома перепросив, що приїхав без шевронів (їх відірвало під час "виходу з робочого кабінету").

Після цього Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України

Точно не привид. Популярність у соцмережах

Льотчик від початку вторгнення не приховував свого обличчя, а охоче публікував дописи на сторінці в Instagram та давав інтерв’ю журналістам.

Також Вадим Ворошилов викладає у своєму YouTube-каналі Karaya захопливі відео польотів на винищувачі "Міг" із різноманітними петлями та віражами, зняті з середини кабіни льотчика. Деякі навіть доступні у форматі VR.

Як повідомляв "Телеграф", у повітряному бою загинув полковник Михайло Матюшенко із позивним "Дід". Легендарна 40 бригада з перших годин війни обороняла Київ та область, збиваючи ворожі літаки, вертольоти і навіть крилаті ракети.