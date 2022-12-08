Український льотчик, який "пачками" збивав дрони, отримав звання Героя

Льотчику вдалося знищити п'ять ворожих дронів та відвести несправний літак від Вінниці

В Україні, згідно з указом президента Володимира Зеленського, звання Героя присвоїли військовому льотчику Вадиму Ворошилову із позивним "Karaya". Саме цей захисник ліквідував дрони-камікадзе Shahed-136 у Вінницькій області. Пілот отримав тяжкі поранення, проте все ж зміг відвести свій пошкоджений літак за межі населеного пункту.

Про це йдеться в тексті офіційного документа, ініційованого командувачем Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенантом Миколою Олещуком та підписаного українським гарантом Володимиром Зеленським.

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Ворошилову Вадиму Олександровичу – майору", — йдеться в тексті указу.

Так, Вадима Ворошилова нагородили званням Героя України за його особисту мужність і героїзм, що були продемонстровані під час захисту держави від повномасштабного російського вторгнення.

Вадиму Ворошилову присвоїли звання Героя України

Варто нагадати, що у жовтні пілоту "Karaya" вдалося знищити п'ять іранських дронів. Його літак було пошкоджено під час бою, тому Ворошилову довелося катапультуватися. Але пілот чітко усвідомлював загрозу, яка чекала на жителів Вінниці через ймовірне падіння літального апарату, тож він прийняв рішення, попри все, вивести літак за межі міста. І це йому, на щастя, вдалося.

"На четвертий день після катапультування відвідали місце події, вибачився за створений дискомфорт жителям громади, подякував за стальні нерви, всебічну допомогу котру надали під час евакуації та віру в ЗСУ!", — йдеться в тексті публікації Ворошилова у соцмережі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на офіційному сайті петицій до президента Володимира Зеленського зареєстровано прохання щодо надання звання Героя України Головкому ЗСУ Валерію Залужному. Автор петиції Олександр Місюра переконаний, що Головнокомандувач, який захищає країну від агресора ще з 2014 року, як ніхто інший має право на цю відзнаку.