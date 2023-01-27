Франція не дасть Україні свої танки: стали відомі причини

Франція зараз має всього 226 танків Leclerc

Франція заявила про неготовність поставити Україні танки Leclerc. Як виявилося, вона не має цієї військової техніки, щоб зараз допомогти нею нашій країні.

Як пише французька газета Le Monde, перспектива передачі Києву приблизно сотні цих танків серйозно послабить обороноздатність Франції, армія якої має зараз всього 226 Leclerc. З них експлуатуються лише 60% (близько 135), а решта використовують у навчальних цілях.

Водночас наголошується, що дані машини є складними в обслуговуванні та мають цілу низку технічних недоліків. На думку французьких експертів, передача десятка таких танків не змінить ситуацію для Франції, але водночас зусилля на навчання українських військових з обслуговування танків будуть непропорційними до реальної користі.

Постачання танків Leclerc обговорювалися під час телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського. Як повідомило газеті джерело в Єлисейському палаці, дискусії з цього приводу поки що тривають. Там вважають, що Києву краще використовувати німецькі танки Leopard 2, які "легше обслуговувати та усувати неполадки".

Зазначимо, що під час робочої поїздки до Парижа прем’єр-міністр Денис Шмигаль спробував домовитися про постачання "Леклерків" Україні. Ці танки могли значно допомогти українським військовим на полі бою. Машини мають гарну броню, яка захищає від снарядів, а додатковий захист вежі та корпусу танка допомагає максимально вберегти техніку від ударів зверху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні танків "Леопард". Пізніше були названі терміни, в які ці машини можуть опинитися в нашій країні.