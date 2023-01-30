"Ничего не запрещено": Макрон назвал условия передачи Украине французских истребителей

Во Франции не стали исключать поставок Украине самолетов

Украина может при некоторых условиях получить от Франции боевые самолеты Mirage 2000, а вот с танками придется повременить.

Как сообщает Le Parisien, об этом рассказал президент страны Эммануэль Макрон во время встречи с журналистами перед тем, как отправиться с визитом в Нидерланды.

Отвечая на вопрос о самолетах, Макрон ответил, что "в принципе, ничего не запрещено".

При этом он озвучил четыре критерия передачи самолетов Украине:

Украина направила четкий запрос на их передачу;

это не приведет к дальнейшей эскалации;

оружие не будет использоваться по российской территории, а будет способствовать укреплению оборонных возможностей ВСУ;

это не приведет к ослаблению французской армии.

Вместе с тем он отметил, что Франция пока не готова передать Украине танки Leclerc, однако это может произойти как только будут "исключены все риски эскалации".

Стоит отметить, что издание Politico накануне сообщило, что Франция рассматривает вопрос о подготовке украинских пилотов по управлению самолетами французского производства. Хоть страна сейчас находится в процессе пересаживания своих ВВС на самолеты Dassault Rafale, однако основным у них остается Dassault Mirage 2000, о котором и спрашивали Макрона журналисты.

Как сообщалось ранее, в США уже начались дебаты о предоставлении Украине истребителей F-16. Предварительно о готовности предоставить Киеву подобное вооружение сообщали Нидерланды.

Кроме того, о вероятности передачи самолетов Украине также ранее сообщили и в Великобритании.