Украина может получить истребители от Британии, но есть неожиданное условие — СМИ

Одним из важных элементов передачи оружия является обучение украинских военных пользоваться им

Украина после "танкового прорыва" в западной дипломатии начала плодотворную подготовку к возможному получению самолетов-истребителей. Партия собственных боевых авиационных судов готова презентовать нашей армии и Великобритания. Однако, по данным одного из высокопоставленных представителей Королевских военно-воздушных сил, это может произойти только после окончательной победы Киева.

Такую информацию сообщает The Telegraph. Такие сроки поставок британские военные объясняют тем, что нет острой необходимости в дополнительных поставках самолетов, ведь есть другие приоритеты. Среди них – наземное тяжелое вооружение, в том числе и уже упомянутые танки.

Однако идею с истребителями в Лондоне характеризуют фразой "никогда не говори никогда".

"россия будет изгнана из Украины, а украинцам понадобится проводить миссию воздушного контроля, чтобы защитить свое воздушное пространство", — объясняют вероятное применение британских самолетов в Королевских ВВС.

Также британские партнеры отмечают, что полноценно работают в поддержку нашего государства, демонстрируя серьезное отношение к будущей победе Украины и окончательному поражению рф.

Еще одним вызовом может стать усиление украинского военного флота. И хотя наши военные проходят обучение на минных кораблях класса "Сендаун", им вряд ли до конца войны удастся войти в воды Черного моря. Это движение может не позволить Турция, которая сейчас перекрывает пролив Босфор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США уже начались дебаты о предоставлении Украине истребителей F-16. Предварительно о готовности предоставить Киеву подобное вооружение сообщали Нидерланды.

Кроме этого мы можем получить еще и самолеты советского образца МиГ-29, которые тоже позволили бы неплохо "закрыть небо".