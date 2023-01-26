Политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа":

Топ-темой недели, безусловно, стали прорывные решения западных партнеров о предоставлении Украине танков. Германия сняла "табу" на Leopard, США решили предоставить нам Abrams.

Есть немало важных моментов в связи с этим "танковым прорывом". Хочу остановиться на, как мне кажется, наиболее значимых.

1. Решение США, Германии, ряда стран Европы о передаче нам танков – это политический сигнал, суть которого в том, что Запад не устал от Украины. Кроме того, это свидетельство изменения стратегии военно-технической поддержки ВСУ нашими партнерами. Если ранее речь шла о предоставлении средств обороны, как те же "Джавелины" накануне широкомасштабной российской агрессии и вскоре после ее начала, то теперь нам дают наступательные виды вооружений. Не случайно президент США Джо Байден, оглашая решение о передаче нам американских танков Abrams, заявил о контрнаступлении украинских военных как о сценарии последующих событий. К тому же решение о предоставлении нам танков продемонстрировало единство Запада в моменте противостояния российской угрозе. Прецедент создала Британия, за ней подтянулись ЕС и США.

2. Очень важно, что Германия не просто согласилась поставлять нам свои Leopard 2, но и предоставила возможность делать это третьим странам, имеющим эти немецкие танки на своем вооружении. Реэкспорт их из других государств значительно увеличит танковую мощь Украины.

3. Речь идет не только о немецких Leopard 2 или американских M1 Abrams, но и о британских Challenger 2 – одних из лучших в своей модификации. Да и вообще это тройка лучших танков в мире.

4. Сложная позиция Германии по поставкам Украине вооружения вообще и танков в частности, позиция, которую в итоге удалось переломить, связана во многом с вопросами исторической памяти. Власти ФРГ не хотели идти на конфликт с РФ, считая ее правопреемницей СССР, видя в ней страну, на которую в свое время напал Гитлер и которая потом с коалицией союзников одолела фашистскую Германию. При этом официальный Берлин почему-то забыл, что Украина, территория которой во время Второй мировой была оккупирована, потеряла в том кошмаре более 5 миллионов человек. И что сейчас нас атакует страна, по сути, возродившая фашизм в его новом облике – рашизме. Просматривается явная недоработка нашего МИД, который должен был не просто давить на Германию в ракурсе необходимости предоставления нам тех или иных видов вооружений (нередко перегибая палку, как делал бывший посол Мельник), но и акцентировать внимание на вопросах исторической памяти. Что позволило бы нивелировать и позицию немецкого руководства, и позицию РФ, которая пытается разыгрывать карту Второй мировой войны в собственной – традиционно лживой – трактовке. Нам следовало нейтрализовать идеологическую составляющую так называемой "специальной военной операции" – якобы борьбу с нацизмом. И всячески подчеркивать, кто сейчас тут нацист, а кто – жертва агрессии. И почему Германии, именно в силу исторической памяти, следует помогать нам в разы больше.

5. Затягивание с решением о поставках танков – это не только политически моменты и исторические травмы той же Германии, но и вопросы логистики. Их переброска, обучение экипажа (два-три месяца как минимум), ремонтная база – это всё серьезные моменты, которые необходимо было учесть, просчитать, где-то уже даже начать воплощать.

6. Нельзя обходить стороной и вопрос – почему Украина растеряла свой танковый потенциал. Ведь по состоянию на 2007 год на вооружении нашей армии было 3,1 тысячи танков. 800 из них буквально за копейки мы продали странам Африки, где их сейчас частично собирает Россия. Всё это было в период, когда министром обороны Украины являлся Гриценко. Фактически шло тотальное разоружение наших Вооруженных Сил. Которое усилилось при президентстве Януковича. И на фоне нынешних поставок танков от партнеров нужно дать ответ – почему ВСУ оказались в такой ситуации, что мы вынуждены просить бронетехнику у Запада, хотя в какой-то период у нас тех же танков было больше, чем у стран НАТО.

7. Общая численность танков, которые нам собираются предоставить, позволит сформировать два танковых батальона – новейшего образца. Называется разная численность, делаются разные подсчеты. Но уточнять всё это нежелательно. Как и то, когда именно эти танки появятся в Украине. У нас ведь война, противнику незачем знать, сколько тех или иных видов вооружения окажется вскоре у ВСУ и когда те же Leopard 2 начнут крошить российских оккупантов. Пусть узнают уже по факту.