Один снаряд убьет несколько врагов: американский советник Залужного просит у Запада важное оружие

Украине необходимо получить преимущество над россиянами, невзирая на конвенции о запрете использования кассетных боеприпасов

Страны-союзники Украины должны немедленно передать кассетные боеприпасы и ракеты ATACMS. Это необходимо для того, чтобы ВСУ получили преимущество в войне на истощение.

Такое мнение выразил специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс. В интервью "Укринформ" он оценил сегодняшнюю ситуацию на фронте и подчеркнул, что российская линия обороны должна находится под постоянным огневым напором.

В особенности Украина нуждается в ракетах DPICM и ATACMS. DPICM (Dual-purpose improved conventional munition, усовершенствованный обычный боеприпас двойного назначения, кассетный боеприпас).

"DPICM нужен на поле боя прямо сейчас. Это действительно законное оружие. Очевидно, что Украина будет использовать такое оружие только против понятных военных. Те на Западе, кто выступает против предоставления Украине DPICM, никогда не были в Украине во время войны", – сказал он.

По словам военного советника Залужного, боеприпасы DPICM разработаны непосредственно для того, чтобы бороться с превозмогающей силой противника. Эти боеприпасы подойдут для уничтожения российской артиллерии, и Запад обязан передать их Украины вместо менее эффективных фугасных снарядов, которые поставляют сейчас.

Что касается конвенции о запрете использования кассетных боеприпасов, то ее авторов Райс назвал "наивной группой западных лидеров, имевших наилучшие намерения, но на самом деле лишь помешавших разработанному 50 лет назад плану обороны Европы от преобладающей российской артиллерии".

"А сейчас Украина расплачивается за такую наивность Запада. Ни Украина, ни Латвия, ни Эстония, ни Польша, ни Турция не подписали конвенцию, потому что они были в курсе, что основной артиллерийской защитой от российского вторжения с преобладающей артиллерийской силой всегда предполагалось сделать DPICM. Не фугасные боеприпасы", – сказал он.

На сегодняшний день страны-союзники передали Украине миллион крупнокалиберных снарядов, которыми, предварительно, уничтожено 50 000 российских солдат. То есть, выпущено примерно 20 снарядов, чтобы убить одного захватчика. А при использовании DPICM в комплексе с квалифицированными операторами-корректировщиками БПЛА и артиллеристами каждый снаряд способен уничтожить несколько россиян, сообщил советник Залужного.

"Такой пропорциональный рост летальности более чем оправдывает какие-либо компромиссы по этому поводу", – подчеркнул Райс.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США передадут Украине дальнобойные ракеты GLSDB, но они не совместимы с установками HIMARS. К тому же, поставки начнутся примерно через 9 месяцев, а не сейчас.