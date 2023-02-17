Не оружие: Латвия нашла оригинальный способ помочь Украине

Решение о передаче помощи будет приниматься Кабинетом министров

Латвия окажет необходимую Украине помощь. Сейм в окончательном чтении единогласно принял поправки в закон о поддержке гражданского населения нашей страны и теперь у пьяных водителей в Латвии будут изымать автомобили и передавать их на пользу Украины.

Председатель Комиссии по обороне Раймонд Бергманис, отвечавший за продвижение законопроекта в Сейме отметил, что эти авто можно было бы сдавать, к примеру, на переработку, однако в данной ситуации решено помочь передачей этих машин Украине. Об этом сообщает издание Delfi.

"Сейчас мы можем продавать конфискованные у пьяных водителей машины, сдавать на переработку или разбирать на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", — сказал Раймонд Бергманис.

Решение о передаче изъятых у пьяных водителей авто будет приниматься Кабинетом министров в каждом отдельном случае. Процесс передачи машин будет проводиться с помощью организации, которая сотрудничает с украинским правительством. Ей уже поступали конкретные запросы о помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что еще одна страна решилась помочь Украине и готова передавать танки "Леопард". Однако Leopard будет более старого образца.