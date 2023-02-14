В США придумали, где еще взять оружие для Украины - СМИ

Украина получит почти 2 млн патронов к стрелковому оружию

Украина может получить неожиданную военную помощь от Ирана — США передадут конфискованные у контрабандистов автоматы и боеприпасы. Оружие было изъято за последние несколько месяцев американскими спецслужбами у побережья Йемена.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Автоматы, взрывчатка, боекомплекты и друга контрабанда были предназначены для боевиков в Йемене.

Американские военные за несколько месяцев конфисковали у контрабандистов тысячи единиц оружия и более миллиона патронов. Контрабандистов, которые пытались провезти оружие в Йемен, подозревают в работе на Иран. В Украину планируют отправить больше 5 тысяч автоматов, 1,6 млн патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и более 7 тысяч неконтактных взрывников.

Генсек НАТО ранее заявлял, что Украина потребляет много боеприпасов из запасов стран-союзников. А передача конфискованных у боевиков боеприпасов может стать новым источников огневой мощи не только для Америки, но и других стран.

"Текущие темпы расходования боеприпасов в Украине многократно превышают наши нынешние темпы производства. Это создает нагрузку на оборонную промышленность", — заявлял Столтенберг.

Администрации Байдена еще предстоит найти юридическое оправдание изъятия оружия из одного конфликта и передачи его в другой. Согласно эмбарго ООН, конфискованное оружие необходимо уничтожать или оставлять в своей стране на хранение. Сейчас юристы Администрации президента США подробно рассматривают вопрос о том, создает ли резолюция какое-то пространство для маневра по передаче оружия Украине.

"Это призыв взять оружие, предназначенное для вооружения иранских муртадов, и использовать его для достижения наших приоритетов в Украине, где Иран поставляет оружие россии", — сказал один из официальных представителей США.

Объемы перехваченного оружия из Ирана. Фото из открытых источников

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Польша объявила сроки поставок танков Leopard 2 в Украину. Военная помощь поступит уже в следующем месяце.