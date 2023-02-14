Польша сказала, когда Украина получит танки Leopard 2

Ранее этот срок сообщили и в Минобороны Германии

Польша передаст Украине танки Leopard 2 в ближайшее время. Вооружение прибудет в Украину уже в марте 2023 года.

Об этом во время пресс-конференции министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Брюсселе после встречи представителей стран НАТО на тему военной поддержки Украины.

По словам Мариуша Блащака, украинские военные уже обучаются в Польше тому, как правильно работать на танках Leopard 2. Первые поставки этой военной помощи ожидаются в следующем месяце.

"В марте эти танки попадут на Украину. Украинские солдаты проходят обучение в Польше. Уже в середине марта… такая помощь будет предоставлена", — сказал Блащак.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Киев сообщил, что основные танки прибудут в Украину к концу марта 2023 года. Также вместе с главой украинского Минобороны Алексеем Резниковым он проводил первую группу украинских воинов на обучение в Германию.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что танки Leopard 2 согласны передать Украине уже восемь стран. Среди них Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.