В Германии сказали, когда Украина получит первые танки Leopard 2

Украинские воины сегодня уехали в Европу для обучения на танках Leopard 2A6

Министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Украину 7 февраля рассказал, когда танки Leopard 2A6 прибудут на фронт. Кроме того, группа украинских военных сегодня отбыла в ФРГ для прохождения обучения управления западными танками.

Об этом сообщило Минобороны Германии в Twitter. Глава ведомства похвалил работу украинских воинов на поле боя о отметил, что основные танки прибудут в Украину к концу марта 2023 года.

"Следующие конкретные шаги для нашей поддержки Украины: министр обороны Писториус встретился сегодня в Украине, в частности, с президентом Владимиром Зеленским и коллегой Алексеем Резниковым. Основные боевые танки Leopard 2A6 от Германии будут доступны в конце марта", – говорится в сообщении немецкого Минобороны.

Чтобы украинские воины смогли научиться обращаться с западными танками, их отправили на обучение в Германию. Проводили защитников глава немецкого Минобороны Борис Писториус и украинский министр обороны Алексей Резников.

"Сегодня имел честь провожать ваших военных для проведения подготовки на Leopard 2. Я восхищаюсь быстротой подготовки украинцев, которые получают знания. Системы вооружения эффективно работают для Украины в этой захватнической войне России. Это касается Marder, NASAMS, Patriot. Это также показывает, как хорошо работают украинские солдаты", — заявил Писториус во время пресс-конференции в Military Media Center в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Германия увеличит военную помощь Украине. Передаст пять зениток Gepard и пять бронемашин Badger.