Германия одобрила передачу Украине более полутора сотен танков Leopard - СМИ

Ожидается, что первые танки будут доставлены не ранее середины этого года

Вслед за обнародованными планами Дании по схеме поставок Украине основных боевых танков Leopard 1 решение о предоставлении боевых машин этого типа приняло и правительство Германии.

Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на неназванных собеседников

"Федеральное правительство делает еще один большой шаг в сфере помощи Украине оружием. По информации SPIEGEL, Федеральный совет безопасности одобрил поставку 178 танков Leopard 1", — говорится в заметке.

При этом, пишет еженедельник, решение о финансировании ремонта этих танков еще не принято, а их поставка Украине может быть начата не ранее середины нынешнего года, но большая их часть — не раньше 2024 года.

Не исключается также, что Украина получит в итоге меньшее число танков Leopard 1, поскольку часть из них придется разобрать на запчасти для ремонта остальных.

Вместе с тем немногим ранее издание Business Insider со ссылкой на собственные источники в немецком правительстве писало, что в целом дано разрешение на экспорт 187 ОБТ Leopard 1 — 88 танков от группы Rheinmetall и 99 танков от Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.

Leopard 1 — первый основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. Он производился с середины 1960-х по середину 1980-х годов в различных, улучшаемых версиях от базового Leopard (1965 года) до Leopard 1A5 (начала 1980-х годов). И если первые версии данной боевой машины (базовая, А1, А2, А3) разрабатывались для противодействия советским танкам Т-55 и Т-62, то уже Leopard 1A5 был модернизирован с учетом наработок для в то время новейшего танка Leopard 2 и иных улучшений, и уже должен был эффективно противостоять более новым и мощным советским Т-64, Т-72, Т-72 и Т-80.

В свою очередь немецкое издание Tagesspiegel, ссылаясь на министра обороны Германии Бориса Писториуса, пишет о том, что Украина получит более 100 боевых танков Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран.

Министр добавил также, что к первому-второму кварталу 2024 года данными танками должны быть оснащены по меньшей мере три батальона.

ТТХ Leopard 1A5:

Вес: 42,2 тонн

Габариты длина/ширина/высота: 9,54/3,25/2,4 м

Калибр пушки: 105 мм

Мощность двигателя: 830 л.с.

Удельная мощность: 21 л.с./т

Максимальная скорость: 62 км/ч

Экипаж: 4 человека

Как сообщалось, 4 февраля Канада отправила в Украину первый танк Leopard 2.