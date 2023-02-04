Первый пошел: самолет с канадским "Леопардом" отправился в Украину (фото, видео)

Где приземлится канадский самолет министр не сообщила

Канада, которая недавно объявила о поставках 200 бронеавтомобилей для ВСУ, отправила в Украину первый танк Leopard 2. Он отправился из города Галифакс на самолете канадских воздушных сил.

Как сообщила в своем Twitter министр обороны страны Анита Ананд, поддержка украинских защитников со стороны ее страны остается непоколебимой.

"Канада поддерживает народ Украины, и мы продолжим снабжать Вооруженные силы Украины техникой, необходимой им для победы", — написала она и добавила несколько фотографий и видео погрузки танка на самолет.

Leopard 2

Судя по снимкам, ВСУ получат от Канады танк в модификации 2A4, которых страна на своем вооружении имеет около 60 штук. Где приземлится этот самолет министр уточнять не стала.

Как известно, Канада является членом "танковой коалиции", в которую помимо нее входят Польша, Испания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Великобритания и Турция. 30 января о намерении присоединиться к ней также сообщила Дания.

Стоит отметить, что Украина получает тяжелую технику и от других стран, не входящих в "коалицию". К таким, например, относятся США и Германия, которые тоже обещали передать танки на нужды ВСУ.

Также о передаче "Леопардов" задумалась и Португалия, однако с ее техникой есть определенные проблемы.