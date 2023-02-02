Leopard для Украины: Дания задумалась о новой схеме поставок танков

Ожидается решение Германии по первым "Леопардам"

Дания хочет оказать военную помощь Украине, выкупив у Германии списанные танки Leopard 1A5 и передав их на нужды украинских военных, которые уже практически год ведут бои с российскими оккупантами.

По словам директора по продажам немецкой компании Flensburger Farhzeugbau Gesellschaft Торстена Питера, правительство Дании планирует выкупить часть танков Leopard 1, переданных FFG Вооруженными силами в 2010 году. Об этом сообщает издание OLFI.

Отмечается, что FFG имеет 99 бывших датских танков типа Leopard 1A5. Техника сейчас хранится на складе во Фленсбурге.

"Мы еще не начали реконструкцию ни одного из танков, но провели осмотр. Мы пришли к выводу, что у нас может быть 20 танков, отремонтированных и готовых к отправке в течение трех месяцев и еще 20 танков через шесть месяцев", — отметил Торстен Питер.

В то же время приближенные к процессу лица подтверждают, что правительство планирует выкупить "большое двухзначное количество" танков и отправить их как можно скорее в Украину. Но этот процесс должно одобрить правительство Германии. На данный момент окончательное решение еще не было принято.

Основные характеристики танка Leopard 1A5

Вес: 39,6 тонн;

Габариты длина/ширина/высота: 9,54/3,25/2,4 метра;

Калибр пушки: 105 мм;

Мощность двигателя: 830 л.с.;

Удельная мощность: 21 л.с./т;

Максимальная скорость: 62 км/ч;

Запас хода по шоссе, км: 600;

Экипаж: 4 человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после долгих споров и нескольких дней дебатов канцлер Германии Олаф Шольц принял решение поставить Украине танки Leopard 2A6.