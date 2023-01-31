В Норвегии озвучили сроки передачи Украине танков Leopard 2

О количестве танков пока ничего не известно

Норвегия, которая является членом "танковой коалиции", обещает отправить Украине "Леопарды" в ближайшее время.

Как сообщает France24, министр обороны страны Бйорн Арилд Грам, отметил, что танки будут отправлены весной текущего года, однако их количество пока неизвестно.

"Норвегия отправит часть своего парка боевых танков Leopard 2 немецкого производства в Украину "как можно быстрее", что означает, возможно, в конце марта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Норвегия одной из первых присоединилась к "танковой коалиции", после того, как канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о передачи Украине "Леопардов" и разрешил их поставку другим странам.

В распоряжении норвежской армии есть 36 танков Leopard 2, однако власти страны пока еще не знают, какое количество из них будет передано на нужды ВСУ.

"Мы еще не определились с количеством", — сказал Грам.

В "танковую коалицию" в настоящее время входят Польша, Испания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Канада, Великобритания и Турция, однако 30 января о намерении присоединиться к ней также сообщила Дания.

Напомним, по данным после Украины во Франции, страны Запада уже пообещали 321 танк, однако они прибудут в разное время.